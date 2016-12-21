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Тульские десантники получат подарки к Новому году
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Тульские десантники получат подарки к Новому году

Для них собраны и подготовлены предметы первой необходимости и сладости, в том числе, тульские пряники.

21 декабря на территории штаба 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии состоялась отправка военнослужащим новогодних подарков, которые были подготовлены правительством Тульской области. 

«Мы наших тульских десантников любим, ценим, уважаем. От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина поздравляем военнослужащих с наступающим Новым годом и передаём им подарки», - сказал первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. 

Как пояснил заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии по работе с личным составом Алексей Быков, подарки отправятся военнослужащим дивизии, которые встретят Новый год в пунктах постоянной дислокации.

Он также отметил, что для личного состава подготовлены предметы первой необходимости, сладкие подарки, в том числе, тульские пряники.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 15:27 +1
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