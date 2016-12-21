Юношеская сборная Тульской области по боксу завоевала четыре серебряные медали
В Москве прошел XXVII Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Бориса Грекова.
Юношеская сборная Тульской области по боксу завоевала четыре серебряные медали на прошедшем в Москве XXVII Всероссийском турнире, посвящённом памяти заслуженного тренера России Бориса Грекова.
Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.
Награды оспаривали более 240 спортсменов 2003-2004 годов рождения.
Вторые места заняли Исмаил Ганижев (42 кг, клуб имени Игоря Высоцкого, тренеры – Евгений Ткаченко и Виталий Фархутдинов), Денис Володин (50 кг, ДЮСШ "Металлург", тренер - Александр Жуков), Антон Свиридов (68 кг, ДЮСШ "Восток", тренер – Александр Кашинцев) и Андрей Воронов (72 кг, пос. Ленинский, тренер – Василий Панфёров).
Тульскую делегацию возглавляли Виталий Фархутдинов и Александр Кашинцев.
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