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Юношеская сборная Тульской области по боксу завоевала четыре серебряные медали

Юношеская сборная Тульской области по боксу завоевала четыре серебряные медали

В Москве прошел XXVII Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Бориса Грекова.

Юношеская сборная Тульской области по боксу завоевала четыре серебряные медали на прошедшем в Москве XXVII Всероссийском турнире, посвящённом памяти заслуженного тренера России Бориса Грекова.
Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.
 
Награды оспаривали более 240 спортсменов 2003-2004 годов рождения.
 
Вторые места заняли Исмаил Ганижев (42 кг, клуб имени Игоря Высоцкого, тренеры – Евгений Ткаченко и Виталий Фархутдинов), Денис Володин (50 кг, ДЮСШ "Металлург", тренер - Александр Жуков), Антон Свиридов (68 кг, ДЮСШ "Восток", тренер – Александр Кашинцев) и Андрей Воронов (72 кг, пос. Ленинский, тренер – Василий Панфёров).
 
Тульскую делегацию возглавляли Виталий Фархутдинов и Александр Кашинцев.

 

вчера, в 15:18 +3
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XXVII Всероссийский турнир памяти Заслуженного тренера России Бориса Грекова

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