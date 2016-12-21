Юношеская сборная Тульской области по боксу завоевала четыре серебряные медали на прошедшем в Москве XXVII Всероссийском турнире, посвящённом памяти заслуженного тренера России Бориса Грекова.

Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Награды оспаривали более 240 спортсменов 2003-2004 годов рождения.

Вторые места заняли Исмаил Ганижев (42 кг, клуб имени Игоря Высоцкого, тренеры – Евгений Ткаченко и Виталий Фархутдинов), Денис Володин (50 кг, ДЮСШ "Металлург", тренер - Александр Жуков), Антон Свиридов (68 кг, ДЮСШ "Восток", тренер – Александр Кашинцев) и Андрей Воронов (72 кг, пос. Ленинский, тренер – Василий Панфёров).

Тульскую делегацию возглавляли Виталий Фархутдинов и Александр Кашинцев.