На ближайшую неделю в Туле обещают оттепель

Фото из архива Myslo.

Как сообщает Гидрометцентр, в ближайшие семь дней Тулу ждет сравнительно теплая погода - температура не будет опускаться ниже -5 ночью и -2 - днем. А на сегодня и завтра и вовсе обещают +1, что означает, что в пятницу на улицах будет каток.

В целом сегодня, 21 декабря, наш регион окажется в теплой части атлантического циклона. Будет облачно, пройдут осадки, причем ночью снег будет сильным.

В четверг осадки пройдут лишь местами, причем возможно даже в виде снега с дождем. В остальное время облачно с прояснениями, температура воздуха -1 ночью и +1 днем.

С пятницы до воскресенья чуть похолодает - до -5 ночью и до -2 днем, снег возможен, но маловероятен, к воскресенью и вовсе обещает проясниться. А вот с понедельника снегопады вернутся, хотя и вместе с оттепелью.