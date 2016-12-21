новости
новости
Регистрация
На ближайшую неделю в Туле обещают оттепель
Фото из архива Myslo.

На ближайшую неделю в Туле обещают оттепель

Температура временами будет подниматься даже выше нуля.

Как сообщает Гидрометцентр, в ближайшие семь дней Тулу ждет сравнительно теплая погода - температура не будет опускаться ниже -5 ночью и -2 - днем. А на сегодня и завтра и вовсе обещают +1, что означает, что в пятницу на улицах будет каток.

В целом сегодня, 21 декабря, наш регион окажется в теплой части атлантического циклона. Будет облачно, пройдут осадки, причем ночью снег будет сильным.

В четверг осадки пройдут лишь местами, причем возможно даже в виде снега с дождем. В остальное время облачно с прояснениями, температура воздуха -1 ночью и +1 днем.

С пятницы до воскресенья чуть похолодает - до -5 ночью и до -2 днем, снег возможен, но маловероятен, к воскресенью и вовсе обещает проясниться. А вот с понедельника снегопады вернутся, хотя и вместе с оттепелью.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 10:07 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прогноз погоды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Черни перевернулся автомобиль «ГАЗ»
В Черни перевернулся автомобиль «ГАЗ»
Сеть аптек «Ригла»: Собственные марки — качественные и доступные
Сеть аптек «Ригла»: Собственные марки — качественные и доступные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика