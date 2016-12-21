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В Черни перевернулся автомобиль «ГАЗ»

В Черни перевернулся автомобиль «ГАЗ»

В ДТП пострадал 45-летний водитель.

20 декабря в 08.30 на 288-м километре автодороги «Крым» в районе поселка Чернь мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ», столкнулся с движущимся навстречу «КАМАЗом» с прицепом, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате столкновения «ГАЗ» опрокинулся в левую обочину по ходу движения. В ДТП пострадал водитель перевернувшегося автомобиля. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Автор: Оксана Косякова, вчера, в 10:11 0
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