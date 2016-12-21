Елочные базары в Туле будут работать до 31 декабря

Пора за елкой! Адреса елочных базаров в Туле и советы, как выбрать новогоднюю красавицу - в этом материале

В Туле открылись 37 елочных базаров.

Пролетарский округ:

ул. Кутузова, 13

ул. Вильямса, 32

ул. Вильямса/Хворостухина

ул. Кутузова/Бондаренко

ул. Ложевая/Степанова, около почты

ул. Металлургов, 43

ул. Металлургов, 86

ул. Металлургов, 63

ул. Ложевая, 126

Заречье:

ул. Октябрьская, 201а-203

ул. Галкина/ул. Арсенальная

ул. Октябрьская, 77

ул. М. Горького, 45

ул. Комсомольская/ул. М.Горького

ул. М. Горького, 14

пос. Ленинский, около ДК «Орион»

Привокзальный округ:

Одоевское ш.,30

п. Косая гора, ул. Октябрьская, 1

ул. Кабакова 79

ул. Оружейная/9 Мая

Центральный округ:

пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54

пр. Ленина, 111

пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23

пр. Ленина, 123

пр. Ленина, 129-131

пр. Ленина, 54

ул. Кауля, 13, к.1

ул. Кауля, 7, к. 1

ул. Кауля, 45

Советский округ:

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона

ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)

ул. Фрунзе, 7-б

ул. Фрунзе/Красноармейский пр. (около магазина «Протон»)

Красноармейский пр., 21 (около магазина «Вернисаж»)

Как выбрать елку?

Грамотно выбранная елка простоит долго. Признаки хорошей елки:

Толстый ствол (тонкий - признак болезни)

Свежесть хвои (маслянистая, не сыплется)

Эластичные ветви (не ломаются, а гнутся)

Ярко-зеленый цвет

Хвойный запах (если его нет, значит, елка перемерзла)

Чтобы не обломать ветки по дороге домой, елку лучше всего обернуть мешковиной и обвязать веревкой.

Как продлить жизнь деревцу?

Елку ставят в воду, чуть-чуть подрубив ствол. В воду добавляют одно из трех средств на выбор: