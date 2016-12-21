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Елочные базары в Туле будут работать до 31 декабря

Елочные базары в Туле будут работать до 31 декабря

Пора за елкой! Адреса елочных базаров в Туле и советы, как выбрать новогоднюю красавицу - в этом материале

В Туле открылись 37 елочных базаров.

Пролетарский округ:

  • ул. Кутузова, 13
  • ул. Вильямса, 32
  • ул. Вильямса/Хворостухина
  • ул. Кутузова/Бондаренко
  • ул. Ложевая/Степанова, около почты
  • ул. Металлургов, 43
  • ул. Металлургов, 86
  • ул. Металлургов, 63
  • ул. Ложевая, 126

Заречье:

  • ул. Октябрьская, 201а-203
  • ул. Галкина/ул. Арсенальная
  • ул. Октябрьская, 77
  • ул. М. Горького, 45
  • ул. Комсомольская/ул. М.Горького
  • ул. М. Горького, 14
  • пос. Ленинский, около ДК «Орион»

Привокзальный округ:

  • Одоевское ш.,30
  • п. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
  • ул. Кабакова 79
  • ул. Оружейная/9 Мая

Центральный округ:

  • пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54
  • пр. Ленина, 111
  • пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23
  • пр. Ленина, 123
  • пр. Ленина, 129-131
  • пр. Ленина, 54
  • ул. Кауля, 13, к.1
  • ул. Кауля, 7, к. 1
  • ул. Кауля, 45

Советский округ:

  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона
  • ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)
  • ул. Фрунзе, 7-б
  • ул. Фрунзе/Красноармейский пр. (около магазина «Протон»)
  • Красноармейский пр., 21 (около магазина «Вернисаж»)

 

Как выбрать елку?

Грамотно выбранная елка простоит долго. Признаки хорошей елки:

Толстый ствол (тонкий - признак болезни)

Свежесть хвои (маслянистая, не сыплется)

Эластичные ветви (не ломаются, а гнутся)

Ярко-зеленый цвет

Хвойный запах (если его нет, значит, елка перемерзла)

Чтобы не обломать ветки по дороге домой, елку лучше всего обернуть мешковиной и обвязать веревкой.

Как продлить жизнь деревцу?

Елку ставят в воду, чуть-чуть подрубив ствол. В воду добавляют одно из трех средств на выбор:

  • чайную ложку огородного удобрения;
  • таблетку аспирина, чайную ложку сахарного песка и щепотку соли;
  • чайную ложку глицерина (продается в аптеке).
вчера, в 11:38 +1
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