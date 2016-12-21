Елочные базары в Туле будут работать до 31 декабря
Пора за елкой! Адреса елочных базаров в Туле и советы, как выбрать новогоднюю красавицу - в этом материале
В Туле открылись 37 елочных базаров.
Пролетарский округ:
- ул. Кутузова, 13
- ул. Вильямса, 32
- ул. Вильямса/Хворостухина
- ул. Кутузова/Бондаренко
- ул. Ложевая/Степанова, около почты
- ул. Металлургов, 43
- ул. Металлургов, 86
- ул. Металлургов, 63
- ул. Ложевая, 126
Заречье:
- ул. Октябрьская, 201а-203
- ул. Галкина/ул. Арсенальная
- ул. Октябрьская, 77
- ул. М. Горького, 45
- ул. Комсомольская/ул. М.Горького
- ул. М. Горького, 14
- пос. Ленинский, около ДК «Орион»
Привокзальный округ:
- Одоевское ш.,30
- п. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
- ул. Кабакова 79
- ул. Оружейная/9 Мая
Центральный округ:
- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54
- пр. Ленина, 111
- пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23
- пр. Ленина, 123
- пр. Ленина, 129-131
- пр. Ленина, 54
- ул. Кауля, 13, к.1
- ул. Кауля, 7, к. 1
- ул. Кауля, 45
Советский округ:
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона
- ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)
- ул. Фрунзе, 7-б
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр. (около магазина «Протон»)
- Красноармейский пр., 21 (около магазина «Вернисаж»)
Как выбрать елку?
Грамотно выбранная елка простоит долго. Признаки хорошей елки:
Толстый ствол (тонкий - признак болезни)
Свежесть хвои (маслянистая, не сыплется)
Эластичные ветви (не ломаются, а гнутся)
Ярко-зеленый цвет
Хвойный запах (если его нет, значит, елка перемерзла)
Чтобы не обломать ветки по дороге домой, елку лучше всего обернуть мешковиной и обвязать веревкой.
Как продлить жизнь деревцу?
Елку ставят в воду, чуть-чуть подрубив ствол. В воду добавляют одно из трех средств на выбор:
- чайную ложку огородного удобрения;
- таблетку аспирина, чайную ложку сахарного песка и щепотку соли;
- чайную ложку глицерина (продается в аптеке).
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее