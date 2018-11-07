В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Добровольский

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7 ноября на 95-м году скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тульской области Анатолий Михайлович Добровольский. Соболезнования родным и близким героя выразил глава региона Алексей Дюмин:

«Ушел из жизни преданный стране офицер, мужественный и волевой человек. Анатолий Михайлович с честью прошел суровые испытания Великой Отечественной войны. Его боевой путь в войсковой разведке – пример героизма и отваги. В мирное время он продолжал служить Родине, укреплял боеспособность армии, внес большой вклад в организацию работы Тульского областного военного комиссариата».

справка myslo

Анатолий Михайлович ушел на фронт добровольцем, после войны остался в Вооруженных Силах. С 1958 года проходил службу в 106-й воздушно-десантной дивизии в Туле, дослужился до комдива, не раз бывал в «горячих точках». В 1976 году был назначен военным комиссаром Тульской области, спустя 12 лет ушёл в отставку в звании генерал-майора. За мужество и отвагу при выполнении боевых задач и умелое руководство личным составом Анатолий Добровольский был отмечен 23 государственными наградами.