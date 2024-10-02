Угадай, сколько стоит вещь на блошином рынке

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Тульский блошиный рынок еще жив! Но, видимо, доживает последние деньки, ведь скоро на его месте построят новый огромный ЖК. А пока торговцы на местах, мы тут как тут — справились о ценах на экспонаты. Угадаете?

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