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Угадай, сколько стоит вещь на блошином рынке
Фото ru.freepik.com

Угадай, сколько стоит вещь на блошином рынке

Прогулялись по тульскому блошиному рынку, приценились к старью.

Тульский блошиный рынок еще жив! Но, видимо, доживает последние деньки, ведь скоро на его месте построят новый огромный ЖК. А пока торговцы на местах, мы тут как тут — справились о ценах на экспонаты. Угадаете?

 

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