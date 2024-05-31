  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. 50 ножевых: в Донском мужчину признали виновным в убийстве бывшей жены - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
50 ножевых: в Донском мужчину признали виновным в убийстве бывшей жены
фото: прокуратура Тульской области

50 ножевых: в Донском мужчину признали виновным в убийстве бывшей жены

Обвиняемый признал вину и раскаялся.

В Донском 48-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 17 мая 2023 года обвиняемый встретился с бывшей женой в беседке около одного из домов по улице Кирова. В какой-то момент они поссорились, и подозреваемый не менее 50 раз ударил 32-летнюю женщину ножом в лицо и живот, после чего убежал. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Прочее
убийствоДонскойприговор суда50 ножевых
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульском доме ребенка отметили День защиты детей
В Тульском доме ребенка отметили День защиты детей
Части Тулы: хорошо ли вы разбираетесь в тульских «районах, кварталах»? – Новый тест от Myslo
Части Тулы: хорошо ли вы разбираетесь в тульских «районах, кварталах»? – Новый тест от Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.