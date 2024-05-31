50 ножевых: в Донском мужчину признали виновным в убийстве бывшей жены

фото: прокуратура Тульской области

В Донском 48-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 17 мая 2023 года обвиняемый встретился с бывшей женой в беседке около одного из домов по улице Кирова. В какой-то момент они поссорились, и подозреваемый не менее 50 раз ударил 32-летнюю женщину ножом в лицо и живот, после чего убежал. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.