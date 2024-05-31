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В Тульской области ЕГЭ по профильной математике написали более 2000 выпускников
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области ЕГЭ по профильной математике написали более 2000 выпускников

Результаты будут известны не позднее 17 июня.

Сегодня, 31 мая, проходит Единый государственный экзамен по базовой и профильной математике. В министерстве образования Тульской области рассказали, что в регионе базовую математику сдали 2801 человек, профильную — 2393. Работали 47 пунктов проведения экзаменов.

Напомним, для получения аттестата достаточно оценки по базовой математике, но для поступления в вуз обязательно нужен результат по профильной математике. Только он принимается в качестве одного из вступительных.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Получившие на экзамене неудовлетворительный результат, завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать экзамен на базовом или профильном уровне в резервные дни — 20 и 21 июня.

Результаты ЕГЭ по математике базового можно будет узнать не позднее 14 июня, по математике профильного уровня — не позднее 17 июня.

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сегодня, в 16:48 0
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