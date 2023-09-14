В сентябре 1973 года вышла на экраны знаменитая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Картина стала лидером советского кинопроката. Её посмотрели более 60 млн зрителей. Полувековой юбилей — отличный повод вспомнить классику. Поехали!
Тест: кто ты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
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