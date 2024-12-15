Стрельцам просто необходим романтический вечер, а Близнецам наконец повезет выиграть в лотерею

Овен (21.03−20.04): До пятницы постарайтесь привести в порядок дела, свой дом и рабочее место. Это время открывает для вас новый цикл событий, связанных с работой и другими вашими обязанностями. Не создавайте себе проблем сами, а с неизбежными трудностями сейчас вам помогут справиться партнеры. Нагрузкой и ответственностью пока лучше поделиться, поскольку впереди у вас время больших свершений, и нужно беречь силы.

Про деньги. На этой неделе желательно контролировать сферу финансов особенно тщательно, чтобы в суете в ней не произошло нежелательных изменений. Скоро вам понадобятся деньги на подарки.

Про любовь. Старайтесь выглядеть как можно лучше, не жалейте для этого времени и сил. Вам явно предстоит кого-то очаровывать. Но ведите себя сдержанно и спокойно, даже если вас переполняет желание все изменить в личной жизни, не стоит торопиться.

Про интим. У Овнов не исключены беспричинные вспышки ярости и агрессии, когда они готовы покусать всех подряд — кто бы ни попался под горячую руку! Если любимые Овнов смогут по прямому назначению использовать их потрясающую энергию, то могут рассчитывать на просто ошеломительный секс — правда, без царапин и следов зубов все-таки не обойдется...

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Телец (21.04−21.05): Любовь станет прекрасным стимулом и для других качественных улучшений в вашей жизни. Сейчас вы склонны творчески подходить к решению всех вопросов и извлекать пользу даже из сложных обстоятельств. Удача и везение всегда рядом, если вы открыты для перемен. Придется принять решение, результаты которого станут очевидны через два месяца.

Про деньги. Неделя стабильна в финансовом плане. В делах, связанных с бизнесом, необходима последовательность и пунктуальность, не стоит принимать скоропалительные решения и пытаться сразу выполнить несколько задач.

Про любовь. Вы сейчас весьма притягательны для противоположного пола, поэтому постарайтесь быть аккуратнее. Не стоит давать повода для ревности любимому человеку, хотя, откровенно говоря, это будет довольно трудно.

Про интим. «Постарайтесь не зацикливаться на неудачах», — дают вам подсказку небесные светила. Ведь нынче, как никогда, у вас велик шанс «попасть впросак», зайти в тупик и заблудиться, натворить каких-либо глупостей, и все это на амурно-эротическом фронте. Смотрите на происходящее веселее — так хотя бы уровень эндорфинов повысится!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): Максимальное внимание — детям. Это важный период для того, чтобы прийти к определенности в каком-то важном вопросе, касающемся ваших взаимоотношений или непосредственно их интересов. Вы можете и себя почувствовать ребенком. Особенно, если испытаете чувство обиды или ревности. Не предпринимайте поспешных действий до воскресенья, чтобы не наделать ошибок. В воскресенье к вам уже вернется уверенность и ясное понимание ситуации.

Про деньги. Если вы сосредоточитесь и немного подумаете, то вас посетит идея, с помощью которой можно достичь улучшения материального положения. В пятницу можно ожидать крупные финансовые поступления. Вам повезет в лотерею или вы выиграете конкурс.

Про любовь. Хороший момент для любви и романтики. Вы убедитесь, что любите и любимы. Ваш избранник готов исполнять ваши желания и окружить вас заботой и вниманием.

Про интим. Если вы окажетесь настолько смелым человеком, что позвоните бывшей любовнице/любовнику вашего ненаглядного/ненаглядной, то наверняка узнаете много нового — и не только о вашем бой-френде/подруге. Впрочем, иногда подобная беседа становится причиной для серьезного разговора со спутником/спутницей жизни, а для многих еще и поводом для укрепления взаимного доверия и близости.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 16.

Рак (22.06−22.07): Приведите в порядок свой дом и избавьтесь от ненужных вещей. Неделя благоприятна и для очистительных оздоровительных мероприятий, диет. Положение планет заставит вас прийти к определенности в отношении своих ближайших перспектив. Это может быть новая информация, письмо, телефонный звонок или встреча. Ближайшие месяцы будут исключительно насыщенными делами и эмоциями, поэтому, не забывайте об отдыхе и расслаблении.

Про деньги. Прибавления к зарплате пока не предвидится, однако у вас появится дополнительный источник дохода. В конце недели вам могут отдать старые долги. Постарайтесь отдыхать, а не только гореть на работе.

Про любовь. Вероятно приятное знакомство в поездке, если таковая на этой неделе случится. Курортный или служебный роман обещает быть весьма приятным. Не исключено, что это станет началом чего-то весьма серьезного.

Про интим. Ракам понравятся партнеры-коты: спокойные, даже слегка вальяжные, уверенные в себе, с хитрым и умным взглядом прищуренных глаз. Такие люди знают, чего они хотят и не привыкли себе ни в чем отказывать. Так вот, сейчас они хотят именно вас. Постарайтесь же попасться им навстречу на вечерней прогулке по крышам.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Сложные ситуации прошлой недели теперь получат развязку. Оставайтесь на своем месте, спокойно выполняйте текущие обязанности. Далеко не все сейчас зависит от вас, но по возможности делайте правильный выбор, если такая необходимость возникнет. Сделки с собственной совестью могут стоить вам дорого. В личной жизни не пропускайте незначительных сигналов, что партнер заждался вашего внимания. Проявляйте щедрость и воображение.

Про деньги. Не исключено, что на этой неделе деньги будут где-то задерживаться. Постарайтесь не совершать опрометчивых поступков и не растранжирить сразу весь запас, хотя в выходные стоит отправиться за подарками к праздникам.

Про любовь. В любовных отношениях предполагается переход от хаоса к гармонии. Вы перестанете метаться и сомневаться и примете важное для вашей личной жизни решение. Суббота — один из самых удачных дней для свидания.

Про интим. Немного клубники и сливок — и вот вы уже сейчас не привычный бизнес-ланч, а вполне себе фешенебельный десерт! Если же у вашего возлюбленного/возлюбленной нет особого пристрастия к сладкому, то устройте ему/ей, например, морской день. И пусть они едятс ваших рук морскую капусту и креветок.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): Еще одна ключевая неделя в году. Благоприятное время для полного раскрытия потенциала, который вы еще не рискнули раскрыть. Не пропустите это время, иначе потом снова все может вернуться на круги своя. До пятницы приведите в порядок все дела, рассчитайтесь с долгами, избавьтесь от хлама в доме. На этой неделе не торопитесь начинать ничего нового, но уже в воскресенье начинается благоприятный период и можно брать ускорение.

Про деньги. Есть вероятность найти тайный источник дохода, он может быть кратковременным, но будет вполне устраивать вас. Четверг — самый опасный день недели, возможны финансовые потери. Отложите покупку подарков на следующую неделю.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком могут оказаться немного натянутыми, и одной из причин наверняка явится нехватка времени. Вы уделяете мало внимания партнеру. Если не хотите более крупных проблем, чем кислая физиономия избранника, хотя бы выходные проведите вместе.

Про интим. Дев сейчас хлебом не корми, дай только советы пораздавать с высоты своего авторитета. Проблема лишь в том, что советуя людям совершать те или иные действия на интимном фронте, вы становитесь ответственными за их действия и результаты. А там уж пеняйте на себя, если ваши ученики окажутся не очень-то ловкими!

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Еще немного — и сдерживающие моменты останутся позади, и вы начнете набирать обороты. Эту неделю посвятите наведению порядка в тех аспектах своей жизни, которые в этом нуждаются. В понедельник будут полезны встречи, где вы сможете обсудить с партнерами общие планы, скоординировать деятельность. Но новые дела начинайте не раньше воскресенья. В это время вы уже почувствуете приток новых сил и энтузиазма. Но перед этим стоит хорошо отдохнуть.

Про деньги. Стоит планировать свой бюджет и не забывать про кэшбек по банковским картам. В четверг вероятны значительные денежные поступления. В выходные вас могут порадовать дорогим подарком.

Про любовь. На любовном фронте начинают происходить приятные перемены. Если вы подавите свои собственнические настроения, то неплохо проведете время с любимым человеком. В выходные желательно отправиться в небольшое путешествие только вдвоем.

Про интим. Весам пора собрать вещи и... затеять перестановку в квартире! Причем желательно не ограничиваться только спальней или гостиной — чем больше мебели вы переставите, тем сильнее вырастет ваш энергетический потенциал, и тем активнее вы станете в сексе. Еще один плюс передвигания мебели — это возможность найти новые уютные уголки и немедленно их «опробовать»!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 16.

Скорпион (24.10−22.11): Вы можете столкнуться с осознанием того, что упустили какие-то возможности, проиграли какой-то этап конкурентной борьбы. Но ваше время придет очень скоро. И пока не стоит особенно напрягаться — планеты не лучшим образом влияют на ваш знак. Расслабьтесь, уделите внимание личным интересам, поработайте со своим имиджем. Особенно для этого подходят выходные дни, когда вы относительно успокоитесь и почувствуете, что снова начинаете контролировать ситуацию.

Про деньги. Не стесняйтесь высказывать свои идеи начальству, они быстро найдут практическое применение и могут принести прибыль. Во вторник и среду удачно пройдут деловые встречи и переговоры. В пятницу можете рассчитывать на солидную прибыль.

Про любовь. Вам явно сопутствует удача в любовных делах. Ваша общительность и дипломатичность положительно скажутся на вашей популярности у противоположного пола. У вас будет немало поклонников.

Про интим. Достаточно сильные по уровню сексуальной энергетики дни, что весьма нетипично для Скорпионов. Так что, если вы по-настоящему соскучились по страстному сексу, планируйте настоящий марафон — и не забудьте заранее припасти бутерброды, чтобы было чем подкрепиться!

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 20.

Стрелец (23.11−21.12): У вас появится возможность для витка профессиональной активности. Но не торопитесь — есть вероятность опрометчивых решений. Можно вести переговоры, заключать сделки, но уделяйте должное внимание деталям и советуйтесь с теми, кому доверяете. В личной жизни тоже пока лучше оставить все, как есть, и не торопить события. После субботы хорошо начать новый цикл оздоровительных упражнений и следить за потребляемыми калориями.

Про деньги. В середине недели обратите внимание на качество своей работы, постарайтесь не совершить ошибок. В выходные удача будет на вашей стороне и вы получите дополнительный доход.

Про любовь. Развитие отношений с любимым человеком во многом будет зависеть от вас. Проявите чуткость и заботу, устройте романтический вечер. В выходные вместе отправляйтесь выбирать подарки к новому году.

Про интим. Стрельцам-дамам нынче достаточно подчеркивать красоту своих ножек, чтобы мгновенно стать гораздо более сексуальными и привлекательными для своих партнеров. Так что скорее доставайте чулочки, гетры, облегающие брюки или юбки с разрезами — и вперед, покорять взгляды и сводить с ума! Мужчины-Стрельцы могут расслабиться - они будут сексуальны и желанны в любой одежде.

Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 22.

Козерог (22.12−20.01): Открывается возможность для воплощения каких-то ваших идеальных представлений. Для этого вы можете начать новый цикл обучения или отправиться в поездку. Расширяйте каналы для притока новой информации, готовьте материалы для того, чем займетесь уже на следующей неделе. В выходные можно делать покупки, заниматься оформлением своего жилого пространства в новых тенденциях. Для отдыха в эти дни хорошо подбирайте компанию.

Про деньги. В финансовом плане все будет обстоять достаточно благополучно, это позволит вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Только не стоит набирать кредиты и превышать лимиты кредитных карт.

Про любовь. Самое время, чтобы поменяться что-нибудь — прическу, обувь, стиль одежды или, быть может, спутника жизни. Впрочем, менять что бы то ни было стоит лишь в том случае, если у вас уже имеется альтернатива.

Про интим. Козероги на этой неделе не у дел: на противоположный пол их не тянет, а те экземпляры, что услаждают ваш взор, все-таки окажутся гораздо младше вас. Существует также вероятность, что вы начнете печалиться по поводу своей внешности. Что само по себе свидетельствует, что вы еще совершенный ребенок...

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 21.

Водолей (21.01−19.02): Вы можете ощущать давление конкуренции и ограниченность в возможностях продвинуть какие-то из своих новых идей. Со следующей недели тенденции заметно изменятся в лучшую сторону. А пока нужно сосредоточиться на текущих делах и проявить высокую работоспособность, чтобы не оставить «хвостов» и долгов. В выходные вы уже почувствуете, что к вам возвращается везение, интерес и любовь окружающих. Проведите это время с теми, кто вам дорог.

Про деньги. Середина этой недели подходит для крупных денежных трат и серьезных приобретений. А вот злоупотреблять развлечениями не стоит, они лишь опустошат ваш кошелек, не прибавив положительных эмоций. На работе возможны новые обязанности.

Про любовь. Вы ощущаете некоторую прохладность в ваших отношениях? И неспроста. Ваш избранник что-то от вас скрывает, возможно, свое недовольство. Попробуйте поговорить с ним по душам. Желательно, чтобы это произошло в максимально уединенной и интимной обстановке.

Про интим. Звезды предупреждают представителей вашего знака зодиака, что им угрожают различные травмы, напрямую связанные с сексуальной стороной жизни. А что это будет — страстные укусы вашего возлюбленного/возлюбленной, слегка превысившего силу сжатия челюстей, или синяки от падения с кровати — пока неизвестны. Будьте начеку!

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Теперь есть хорошая возможность обсудить проблемы и оставить в прошлом. Сотрудничество придется строить по новым правилам, но пока не торопитесь заключать соглашения или союзы. Это будет лучше сделать в следующем месяце. Наблюдайте за происходящим, стройте планы, больше времени уделяйте здоровью и личным увлечениям. В выходные можно делать покупки.

Про деньги. Если привлечете к себе благосклонное внимание руководства, то в конце недели возможно улучшение финансового положения. Сейчас не время менять машину или делать ремонт. Объективно оценивайте ваши финансовые возможности.

Про любовь. Постарайтесь быть серьезнее в личных отношениях. Возможно, в калейдоскопе встреч и оказанных вам знаков внимания вы можете просто растеряться, потому что вам просто не определить, кого же вы любите. Назревает любовный треугольник.

Про интим. Ваши сексуальные умения будут оценены по достоинству — особенно те, которым вы научились не столь давно, и еще до сих пор полны благородного желания натренироваться в исполнении тех или иных «трюков». Но на всякий случай не убирайте далеко «инструкцию» или «руководство к действию» — вполне возможно, что в самый ответственный момент вы забудете, что надо делать дальше.

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 22.