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Куда пожаловаться, если автобус окатил грязью?

Куда пожаловаться, если автобус окатил грязью?

«Сегодня стала свидетелем истории, когда городской пассажирский автобус окатил грязью и водой стоявшую у дороги девушку. Водитель явно спешил, всех обгонял, въехал в лужу, не утрудившись посмотреть, не стоят ли рядом пешеходы. Девушка была в светлой одежде, ее облило буквально с ног до головы! Она стояла, рыдала. Куда жаловаться в таких случаях?» — Нина, Тула.

Судя по описанию нашей подписчицы, это был городской автобус «ТГЭС». 

Как пояснили в администрации Тулы, пожаловаться на такой случай можно по телефону 55-56-37 (сектор транспортного обслуживания «ТГЭС»). По факту будет проведена проверка, в ходе которой найдут подтверждения этой ситуации, выяснят, чей это был транспорт. По результатам проверки будет принято решение. 

Также в ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» создана горячая линия по вопросам работы общественного транспорта, где принимают обратную связь от населения. Телефон 8-919-070-26-81, график работы - с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.

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