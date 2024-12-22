Водолеев ждут перемены в личной жизни, а Дев - карьерный рост

Овен (21.03−20.04): Существует вероятность состояния апатии и равнодушия ко всему происходящему. Эта апатия будет легко переходить в раздражительность и порождать желание удивлять публику. Возможно, в голову Овнам придет идея изменить имидж, манеру поведения и отношение к некоторым людям. Возможно, что творческое воображение и стремление к новизне заставят Овнов заняться долгосрочными планами или поменять сферу деятельности.

Про деньги. Звезды рекомендуют вам заняться поиском новых деловых партнеров. В этом деле стоит проявить смелость и не забывать про благоразумие. Финансовое положение вполне стабильно и благополучно. Но не тратьте слишком много на подарки.

Про любовь. Если вы осознали, что ваши отношения зашли в тупик, желательно в мягкой форме подтолкнуть к расставанию, ведь ваши чувства остыли. Остался лишь пепел, зачем быть вместе лишь по инерции?

Про интим. Овны могут спать спокойно — их совесть чиста. Ведь они за прошлую неделю, скорее всего, выполнили и перевыполнили норму по количеству оргазмов — как своих, так и партнера/партнерши. Нынче у них сладко ноют подуставшие мышцы, зато имеется повод объявить «технический перерыв» и наконец-то дочитать начатую «сто лет назад» книжку!

Благоприятные дни: 23, 29; неблагоприятные: 25.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя отдыха и расслабления будет отмечена гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Тельцы будут способны наладить пошатнувшиеся отношения со своими ближними, извиниться за причиненные неприятности. Неоднозначная неделя, связанная с искушениями легкой наживы, соблазнами. Радости и невзгоды могут сменять друг друга. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Но во второй половине недели Тельцы могут потерять все приобретенное. Эмоциональная и финансовая нестабильность может окончательно вывести их из себя.

Про деньги. В бизнесе на этой неделе вряд ли придется рассчитывать на кредиты и инвестиции. Возможно обострение спорного профессионального вопроса. Нужно соизмерять ваши траты с реальными возможностями.

Про любовь. Начало недели ожидается достаточно безоблачное, поэтому постарайтесь провести время рядом с любимым человеком. В четверг сохраните чувство собственного достоинства, не позволяйте себя обижать. В конце недели будет много предпраздничной суеты.

Про интим. У Тельцов на этой неделе есть все шансы, что их пошлют далеко, независимо от того, как тонко они будут намекать, что желают позабавиться с потенциальным партнером/партнершей. Но упаси вас бог сопротивляться и пытаться заставить ветер дуть в вашу сторону — иначе вас может захлестнуть такая волна цунами, что мало не покажется…

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя обретения внутренней свободы, преобразования женской энергии. Вероятны приятное известие, романтический поступок, поддержка людей, от которых Близнецы не ждали понимания. Усиливается жизненный потенциал Близнецов, их личное обаяние, магнетизм, воображение. Многие из них будут неистощимы на выдумки в организации праздников.

Про деньги. Подумайте о будущем, вы получите очень выгодное предложение. Вопрос с недвижимостью решится в вашу пользу, причем быстро. На этой неделе в гору пойдут ваши творческие дела.

Про любовь. Не будьте слишком требовательны к любимому человеку, постарайтесь простить допущенные им ошибки. Вам необходим конструктивный разговор, а не бурное выяснение отношений. Похоже, вас действительно любят и готовы быть рядом.

Про интим. У Близнецов благоприятные дни для привлечения в свою жизнь удачи и гармонии — с помощью соблазнения какой-либо персоны, могущей им в этом помочь. Другими словами, телесные радости нужно направить обязательно в конструктивное, с точки зрения будущего, русло.

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя связана с проблемами в личной жизни. Также возможно ухудшение отношений с окружающими. Скорее всего, Раков просто в очередной раз не поймут и загонят в жесткие рамки. Несмотря на благие намерения, непримиримость Раков в форме внешнего смирения станет серьезной помехой в общении. Им будет нелегко в кругу собственной семьи. Критический и подозрительный взгляд на окружающий мир может сделать их непривлекательными в глазах всех людей без исключения.

Про деньги. На этой неделе в финансовой сфере не намечается ни больших проблем, ни значительных успехов. Расходы и доходы будут сбалансированы. Выходные посвятите покупкам к празднику.

Про любовь. Ваше обаяние и тактичность покорят кого угодно, не ленитесь только их проявить. На этой неделе звезды не обещают особых проблем, напротив, в сфере личных взаимоотношений вас ждут события приятные и радостные.

Про интим. Отличительные черты вашего знака зодиака — это небрежность и рассеянность. Они способны испортить даже самый потрясающий половой акт. Вот, например, придумали вы красивую предысторию, и свечи зажгли — а вот ногти подстричь забыли... Будьте внимательнее!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28.

Лев (23.07−23.08): Не исключены повороты судьбы, которые заставят Львов проявить максимальную активность и быстроту реакции на изменение ситуации. Исполнение намеченных планов скорее всего не принесет желаемых результатов. Неделя связана с аскезой и воздержанием. Излишнее чревоугодие может привести к самым плачевным последствиям. Обстоятельства заставят вас преодолевать высокомерие, гордыню, брюзгливость. Противопоказаны экстрасенсорное лечение и занятия магией.

Про деньги. В первой половине недели возможны денежные поступления из привычных источников. Во вторник нежелательно заключать сделки и вести важные переговоры. В выходные дни, видимо, придется работать.

Про любовь. Почти вся неделя обещает быть просто замечательной. Чувство любви окрыляет человека и позволяет смотреть на жизнь совсем другими глазами. Смотрите и не говорите, что не видели. Вы уже купили подарки для избранника под елку?

Про интим. Как ни странно, но сейчас наибольшей степени близости с возлюбленным/возлюбленной вы достигнете, если займетесь совместными физическими тренировками. Кстати, можно совместить полезное с приятным — и отправиться вместе в бассейн! А там кто вам мешает немного поразвлекаться в душе?

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Неблагоприятная неделя, связанная с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях. Постороннее влияние может пагубно отразиться на вашей жизни. Любое решение может иметь самые неожиданные последствия. Неделя благоприятна для укрепления собственных позиций. Ваши чувствительность и ранимость, скрытые под маской внешней холодности, могут помешать достижению цели.

Про деньги. Финансовая ситуация изменится в вашу пользу. У вас будут все возможности для карьерного роста. В конце недели вам поступит выгодное деловое предложение, но не спешите с ответом.

Про любовь. Вас, похоже, трудно будет застать в ближайшие дни и вечера дома, на этой неделе вы будете невероятно общительны. Можно рассчитывать на появление новых друзей и новых идей. Все события в личной жизни будут тесно завязаны на дружеском общении.

Про интим. Устроить оргию? А кто вам мешает? Разве что лень, которая сейчас вас одолеет практически полностью. Чисто теоретически вы бы свернули горы и с удовольствием оторвались бы по полной эротической программе, но вот на практике... Вы опять смотрите порнографические фильмы.

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Неделя имеет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует затраты значительных денежных средств. Благоприятная неделя для разрешения конфликтных ситуаций с близкими людьми. Возможно при случайном стечении обстоятельств вы окажетесь под чьим-то влиянием.

Про деньги. Финансовая ситуация изменится в вашу пользу. У вас будут все возможности для карьерного роста. В конце недели вам поступит выгодное деловое предложение, но не спешите с ответом.

Про любовь. Первая половина этой недели будет стабильна и скучна, много дел, мало эмоций. Ситуация в корне изменится к концу недели, а уж чего ожидать — радости или огорчений — зависит целиком от вас и вашего избранника.

Про интим. На этой неделе Весы окончательно устанут ждать милостей от природы и начнут без зазрения совести вымогать у своих близких тепло, внимание и ласку. Не исключено, что ваши партнеры/партнерши окажутся не готовыми к такому натиску и начнут избегать вас, прячась по углам и пропадая у друзей и знакомых. Ну по крайней мере, вы будете знать, что с вами творится — и то хорошо.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 28.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя благоприятна для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие вам люди могут взять часть финансовых проблем на себя. Случится нечто, что благоприятно повлияет на дела и материальное положение Скорпионов. Эта неделя благоприятна для общественных дел и поручений, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, что заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение. По сравнению с представителями других знаков зодиака Скорпионы будут самыми порядочными сотрудниками.

Про деньги. В понедельник вероятны крупные денежные поступления. Четверг может преподнести приятный сюрприз, дополнительные деньги окажутся весьма кстати. Потратьте их на себя. Пятница — удачный день для крупных покупок и приобретений.

Про любовь. Не отмахивайтесь от любимого человека, не ограждайте себя каменной стеной занятости. Никакие уловки не помогут. Загляните в себя и спросите, а что мне сейчас необходимо для счастья? Вы должны быть вместе, если любите.

Про интим. Скорпионам стоить взять на себя роль «ударника» или «руководителя ритм-секции», ведь, по мнению звезд, наивысшей точки блаженства вы можете достичь, если сами будете регулировать скорость и глубину фрикций. Кстати, не стоит сразу сводить все к попсовому простенькому ритму — попробуйте хотя бы для разогрева что-то более сложное и изысканное.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает суету, поспешность, разлуку. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности заставят вас погрузиться в нее с головой. Опасны групповые занятия, физические нагрузки. Крайне неблагоприятная неделя, которая пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, благородство Стрельцов поможет им найти пути к примирению. В личной жизни не исключены разочарования.

Про деньги. В ближайшие дни возможны непредвиденные затраты или вложения, которые, впрочем, окупят себя с лихвой. Во вторник вероятны денежные поступления. Но старайтесь не растрачивать бездумно эти деньги, оставьте их на зимние каникулы.

Про любовь. Вы сейчас весьма загадочны и притягательны. Если в нужную минуту проявите чуткость, то влюбите в себя кого-то по уши, чем достигнете желаемого. Так что действуйте решительнее, назначьте свидание.

Про интим. Уделите ласкам после секса не меньшее, а то и большее внимание, чем прелюдии — советуют Стрельцам звезды. Если обычно вы одновременно отворачиваетесь и засыпаете попами друг ко другу, то сейчас вы должны делать все наоборот. А это значит — переплести объятия и стать единым целым — животворным древом Любви!

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает защиту убеждений, происки недоброжелателей, лесть, подкуп. Козероги могут оказаться в двусмысленной ситуации. Неделя установления закономерностей, причинно-следственных связей, противостояния двух космических начал. Возможно, произойдет какое-то крупное событие в жизни пожилых Козерогов, которое связано с прошлым.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно, но излишества вы вряд ли сможете себе позволить, если, конечно, не захотите брать кредит под невыгодные проценты. В среду лучше не конфликтовать с начальством, это может отразиться на ваших финансах и, конечно, не в лучшую сторону.

Про любовь. Ваша эмоциональность может привести к не лучшим последствиям. Вы можете внезапно встретиться с человеком, который затронет самые сокровенные струны вашей души. Но не стоит вам выражать слишком бурный восторг по этому поводу.

Про интим. Козерогам звезды рекомендуют сейчас основное внимание уделить не половому акту как таковому, а преимущественно поцелуям и ласкам. Причем для вас ласки окажутся наиболее желанными в области груди, шеи, плеч и талии. Особенно умиротворяюще подействует точечный массаж подмышек — подумайте, с помощью чего это лучше устроить?

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятная неделя для пожилых Водолеев. Многие из них будут полны сил и энергии. Вероятны приятное общение, обретение источников заработка. Авторитет Водолеев заметно укрепится. Тайный недруг попробует подставить Водолеям подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Беды должны обойти Водолеев стороной. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, покупка мебели. Одиноких Водолеев ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Про деньги. Беспокойство за материальное положение сменится на финансовую стабильность во второй половине недели. Работы будет много, и все нужно успеть до праздников. Так что придется поднапрячься. Не экономьте на подарках и своем отдыхе.

Про любовь. На этой неделе вам было бы полезно оказаться в новом обществе. Там вы будете представлены интересному человеку, который может внести значительные изменения в вашу личную жизнь.

Про интим. В «Камасутре» говорится: «Влечение душ порождает дружбу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тела порождает желание. Соединение всех трех желаний порождает собой любовь». Сейчас это утверждение касается вашей пары напрямую — ибо своими помыслами и действиями по отношению друг ко другу вы поистине сможете либо зародить любовь, либо укрепить уже существующую.

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя характеризуется контактами и приобретениями. Идеи и фантазии, которые придут Рыбам в голову, могут воплотиться в жизнь и принести им моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, что Рыб-мужчин ждет романтическая встреча. «Пораженные» представители знака будут ощущать страх как перед жизнью, так и перед смертью. Возможен успех во всех начинаниях. Неделя благоприятна для заключения сделок, переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли конкретнее. Вероятно получение известия, которое поднимет вам настроение.

Про деньги. В понедельник не исключены определенные денежные потери. На среду лучше планировать деловые встречи и подписание контрактов. В четверг может случиться аврал, нужно будет срочно принимать решение или заканчивать важный проект.

Про любовь. Настойчивость любимого человека может удивить вас. Постарайтесь мягко остановить его, шоковая терапия не принесет результатов, а только вызовет непонимание и раздражение. Ваши желания сейчас не совпадают.

Про интим. Звезды подсказывают Рыбам, что неплохо бы сменить гнев на милость — и дать возможность отвергнутому вами кавалеру/даме показать себя с лучшей стороны. Подумайте: ведь наверняка они, благодарные вам, будут стараться ублажить вас как следует! Как знать: вдруг их старания затронут и вашу душу...

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28.