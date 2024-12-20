6 лучших комментариев: 6 - 13 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Прямая линия с Путиным 19 декабря: как и где задать вопрос, чтобы Президент вам ответил
- 2 -
Путин назвал Тульскую область одним из лидеров по внедрению искусственного интеллекта
- 3 -
В Туле инженер перевел мошенникам 3 млн рублей и 21 тысячу долларов
- 4 -
В Туле введен режим повышенной готовности
- 5 -
Цена здоровья — 3,5 млн рублей: маленькому туляку Феде Тихонову срочно нужна помощь
- 6 -
В Щекинском районе иномарка снесла 15-летнего подростка на переходе
Лучший комментатор недели - ...