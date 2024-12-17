17 декабря: «Год в поиске» 2024 и марсоход Perseverance достиг новых высот

Доброе утро! До Нового года осталось 15 дней. Как вы относитесь к елочным игрушкам и украшениям — предпочитаете классические или современные?

На удивление тепло для декабря. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит +1 градус.

Google представил традиционное видео «Год в поиске», в котором подведены итоги самых значимых событий и трендов 2024 года. В центре внимания оказались Олимпийские игры, которые стали не только спортивным событием, но и культурным феноменом, объединяющим людей по всему миру.

Кроме того, видео отметило возрождение кантри-музыки, которая вновь завоевывает популярность среди слушателей. Этот музыкальный жанр привлекает новые поколения исполнителей и фанатов, что свидетельствует о его устойчивости и актуальности.

Не обошлось и без упоминания о бифе между Кендриком Ламаром и Дрейком, который стал одним из самых обсуждаемых событий в мире хип-хопа. Конфликт между двумя звездами привлек внимание как поклонников, так и критиков, подчеркивая динамичность музыкальной индустрии.

Сегодня слушаем Песню о снежинке-ВИА «Добры Молодцы».

Марсоход NASA Perseverance успешно завершил восхождение на край кратера Езеро, передав на Землю захватывающую панораму красной планеты. Подъем, занявший 3,5 месяца, стал ключевым этапом в миссии, целью которой является исследование уникальной геологии Марса.

Ровер преодолел 500 метров по склону с уклоном 20%, что дало ему возможность получить доступ к ранее недоступным участкам поверхности. Эти области могут содержать камни, представляющие собой фрагменты ранней марсианской коры и одни из самых древних образцов в Солнечной системе. Изучение этих образцов может предоставить ученым ценную информацию о геологической истории Марса и его эволюции.

Перспективы, открывающиеся перед Perseverance, обещают углубить наше понимание не только Марса, но и процессов формирования планет в нашей солнечной системе. Команда ученых с нетерпением ожидает результатов анализа собранных образцов, которые могут пролить свет на условия, существовавшие на планете миллиарды лет назад.

На популярных маркетплейсах появились новогодние ароматы парфюмов, которые создают атмосферу праздника и волшебства.

Странного настроения!