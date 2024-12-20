Как неходячему инвалиду добраться до больницы?

— Я Борис. У меня нет ноги. Дома я перемещаюсь на коляске, выехать на ней во двор своего частного дома не могу — неудобный выезд. Ношу протез, но в последнее время нога болит и надеть его не могу. Врач выдала мне направление на госпитализацию. Как добраться до больницы? Скорая меня не берет. Может быть, есть какой-то механизм помощи таким как я?

Задали вопрос Бориса минздраву Тульской области.

— Можно заказать социальное такси — через единую службу по телефону 8 800 200-52-26. Социальное такси это услуга минтруда, она платная, инвалид оплачивает 13% от стоимости поездки, но не менее 50 рублей. При этом там есть услуга ассистента со ступенькоходом. Этот момент нужно обозначить сразу при оформлении заявки.

В некоторых случаях в транспортировке нетранспортабельных пациентов медикам могут помочь городские спасатели. Уточнить информацию можно по телефонам: 250-112 или 251-112.