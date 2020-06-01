В Туле проект «Лето в парках» пройдет в онлайн-режиме

Фото из архива Myslo.

1 июля в Туле стартовал проект «Лето в парках». В этом сезоне он пройдет в режиме онлайн, правда временно. Нынешний девиз — «Формула здорового отдыха». Символичное напоминание о том, что интересно и познавательно можно организовывать досуг не только во время прогулок на свежем воздухе, но и дома.



В этом году проект будет представлен тремя основными направлениями: спорт, детство, развлечения. Для туляков подготовили тренировки по каратэ киокусинкай, мастер-классы по поделкам из бумаги, школу начинающего путешественника, сказки и необычные экологические уроки.

Активной онлайн-площадкой проекта станет парк «Патриот»: лекции «Военные заметки», видеоуроки и мастер-классы по полевой кухне, техника в масштабе, курс молодого бойца.



Как сообщают организаторы — ГУ ТО «Тульские парки» — в онлайн-режим переведены уже полюбившиеся форматы досуга: йога, зумба, скандинавская ходьба, пользующиеся популярностью мастер-классы по правополушарному рисованию, экскурсии по Центральному парку, музыкальные четверги, буги-вуги и танцевальный проект «Мир — Бохо» и другие.

Сергей Егоркин, врио директора ГУ ТО «Тульские парки», напомнил, что проект «Лето в парках» проходит с 2016 года. За всё время в активностях поучаствовали около 272 000 человек.

расписание

Подробнее с расписанием проекта можно ознакомиться на сайте «Тульских парков».