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Двое бомжей из Тулы задержаны за жестокое убийство рязанца
Фото СУ СК РФ по Рязанской области.

Двое бомжей из Тулы задержаны за жестокое убийство рязанца

Мужчина и женщина заехали в гости к знакомому, но что-то пошло не так. Встреча закончилась поножовщиной.

На территории Тульской области за жестокое убийство задержаны 50-летняя женщина и её 54-летний сожитель. Парочка в октябре 2019 года расправилась со своим знакомым в Рязанской области.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 25 октября 2019 года в селе Ямбирно Шацкого района. По предварительным данным, подозреваемые, фактически не имеющие постоянного места жительства, проезжая на попутках мимо села, решили заехать в гости к своему 47-летнему знакомому.

Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес ножевые ранения хозяину дома. От полученных телесных повреждений последний скончался. После этого с целью сокрытия следов преступления подозреваемые подожгли жилище и уехали с территории области.

Однако их выдала обнаруженная недалеко от дома одежда убитого с пятнами крови и следами нефтепродуктов.

По результатам молекулярно-генетической экспертизы, проведенной в Главном управлении криминалистики СК России, на представленном предмете одежды эксперты смогли выявить клетки эпителия, принадлежащие женщине, а затем установить ее генетический профиль.

Личность ранее судимой тулячки удалось установить при проверки ДНК-профиля по базе данных геномной регистрации. А в дальнейшем подозрение пало и на ее сожителя, тоже ранее судимого.

В настоящее время в отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого из подозреваемых в содеянном, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:38 +5
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