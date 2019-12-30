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Хорошо ли ты знаешь «Иронию судьбы»? Тест по самой новогодней комедии

Хорошо ли ты знаешь «Иронию судьбы»? Тест по самой новогодней комедии

Этот фильм сняли, когда многих из нас еще и на свете не было. Кажется, мы знаем о нем всё. Проверим?

Фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» в следующем году стукнет 45 лет. Возраст солидный. Недавно комедию отреставрировали, и 31 декабря зрители увидят ее в формате Full HD. А мы пока в небольшом угаре отправимся на самолете из Москвы в Ленинград. Полетели!

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:36 +6
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