Хорошо ли ты знаешь «Иронию судьбы»? Тест по самой новогодней комедии
Этот фильм сняли, когда многих из нас еще и на свете не было. Кажется, мы знаем о нем всё. Проверим?
Фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» в следующем году стукнет 45 лет. Возраст солидный. Недавно комедию отреставрировали, и 31 декабря зрители увидят ее в формате Full HD. А мы пока в небольшом угаре отправимся на самолете из Москвы в Ленинград. Полетели!
24 декабря, в 14:45, 51 4105 10
8 декабря, в 10:44, 89 8102 13
31 октября, в 12:30, 94 20532 18
14 октября, в 15:40, 54 8184 13
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