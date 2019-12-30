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В Туле торжественно открыли восстановленные старинные вывески
Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

В Туле торжественно открыли восстановленные старинные вывески

Деньги на их реставрацию собирали всем городом!

В Туле официально открыли отреставрированные дореволюционные вывески, расположенные на здании военной прокуратуры на улице Советской. На тротуарную вечеринку собрались те, кто приложил руку к реставрации, и просто неравнодушные туляки.

Напомним, старинные вывески были обнаружены на здании бывших торговых рядов во время ремонта летом 2019 года. Тогда сотрудники Тульского историко-архитектурного музея предложили сохранить эти находки, а местные жители эту идею поддержали.

Из Москвы пригласили реставраторов Екатерину Дмитриеву и Елену Медведеву, которые трудились над восстановлением вывесок большую часть времени сами, иногда к ним присоединялись волонтеры. Подробно о работах Myslo рассказывал в специальной статье здесь.

Реставрация старинных вывесок требовала срочных работ, а поскольку все бюджеты на год уже давно были сформированы, ТИАМ объявил сбор средств на восстановление надписей. За несколько месяцев неравнодушные жители нашего города собрали 430 тысяч рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:01 +2
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