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Тульской Госавтоинспекции вручили новые патрульные автомобили

Тульской Госавтоинспекции вручили новые патрульные автомобили

Торжественное мероприятие состоялось сегодня у здания регионального УМВД.

Сотрудникам Тульской Госавтоинспекции вручили 26 новых патрульных автомобилей. Служебный транспорт приобретен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сообщается, что служебные машины ГИБДД оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

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Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 1
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 2
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 3
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 4
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 5
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 6
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 7
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 8
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 9
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 10
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 11
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 12
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 13
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 14
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 15
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 16
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 17
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 18
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 19
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 20
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 21
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 22
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 23
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 24
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 25
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 26
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 27
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 28
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 29
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 30
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 31
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 32
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 33
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 34
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 35
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 36
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 37
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 38
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 39
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 40
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 41
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 42
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 43
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 44
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 45
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 46
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 47
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 48
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 49
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 50
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 51
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 52
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 53
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 54
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 55
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 56
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 57
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 58
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 59
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 60
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 61
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 62
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 63
Тульская госавтоинспекция получила новые автомобили, Фото: 64
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:55 +7
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