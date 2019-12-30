Тульской Госавтоинспекции вручили новые патрульные автомобили

Торжественное мероприятие состоялось сегодня у здания регионального УМВД.

Сотрудникам Тульской Госавтоинспекции вручили 26 новых патрульных автомобилей. Служебный транспорт приобретен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сообщается, что служебные машины ГИБДД оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.