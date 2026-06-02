Турнир собрал 42 сильнейших экипажа из разных регионов страны — от столицы до Амурской области и Кубани.
Тульская команда вновь доказала свой высокий класс, продемонстрировав отличную техническую подготовку и командный дух.
Результаты наших спортсменов говорят сами за себя:
- Алексей Скворцов и Андрей Науменко завоевали золото в личном первенстве.
- Сборная Тульской федерации авиамодельного спорта заняла почётное 2-е место в командном зачёте.
Честь региона отстаивали опытные пилоты: мастер спорта международного класса Александр Шалаев, мастера спорта Владимир Емельяненко и Андрей Науменко, кандидат в мастера спорта Алексей Скворцов. Руководил делегацией президент Федерации, мастер спорта международного класса Юрий Моисеев.