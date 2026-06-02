В Новомосковске состоялось торжественное событие: местной Детской железной дороге официально присвоили имя Николая Николаевича Бакунина — почетного железнодорожника.
На церемонии присутствовал внук Николая Бакунина, который передал в дар музею личные вещи своего деда.
Николай Бакунин — ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный работник транспорта РСФСР. Он возглавлял Новомосковское отделение Московской железной дороги более 30 лет (с 1953 по 1984 год).
Именно при нем в Новомосковске и была организована Детская железная дорога, которая сегодня носит его имя.
Под руководством Бакунина на отделении МЖД произошла масштабная техническая революция. Ключевыми достижениями стали:
- Техническое перевооружение: полный отказ от паровозной тяги и переход на более современные тепловозы и электровозы как в грузовом, так и в пассажирском движении.
- Безопасность: оборудование всех участков железной дороги автоблокировкой.
- Инфраструктура: масштабная реконструкция локомотивных депо и производственных баз.