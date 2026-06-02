С этого года обязательно оборудуются специальные места для купания детей и тех, кто не умеет плавать.

Фото Алексея Пирязева

Первый замгубернатора Тульской области Михаил Пантелеев провел совещание, на котором подвели итоги подготовки к купальному сезону. В этом году для отдыха в регионе будет доступно 70 официальных пляжей.

Все они уже прошли необходимые проверки и получили разрешения. Ещё один пляж в Ясногорском районе получит документы на этой неделе.

На всех пляжах будут дежурить спасатели. Установлены контейнеры для мусора. С этого года обязательно оборудуются специальные места для купания детей и тех, кто не умеет плавать. Их состояние будут проверять в течение всего сезона.

В основном пляжи будут работать с 10.00 до 18.00. Однако время может отличаться в зависимости от муниципалитета. Например, в Донском три пляжа работают с 9.00 до 21.00 ежедневно, в Заокском районе — с 11.00 до 17.00.

Информацию о действующих пляжах, в том числе время их работы, жители области могут получить на сайте «Открытый регион 71».

Также в этом году после благоустройства по федеральной программе открылся новый пляж «Трестовский» в Узловском районе.