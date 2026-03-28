«Арсенал» сыграет с аутсайдером Первой лиги уже завтра

Завтра, 29 марта, в Туле состоится матч 26-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приедет саратовский «Сокол».

В настоящий момент туляки занимают 10-ю строчку турнирной таблицы. Саратовцы, в свою очередь, находятся на последнем месте.

Главный арбитр матча — 30-летний Артур Сагдиев из Набережных Челнов. Помогут ему Альмир Хатмуллин (Московская область), ростовчанин Яков Клепцов и москвич Александр Машлякевич в роли резервного арбитра.

В первом круге команды разошлись миром — 1:1. На гол Антона Мухина туляки ответили точным выстрелом Даниила Пенчикова.