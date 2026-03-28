Турнир для ветеранов СВО и их семей состоялся в Туле

В программе соревнований были: настольный теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт, баскетбол, адаптивный бокс и дартс. Победителей определили как в личном, так и в семейном зачете.

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Тульской области, Центр адаптивных видов спорта и областная федерация спорта лиц с ПОДА.

«Сегодняшнее мероприятие показывает, что в спорте нет преград. Мы видим здесь настоящую сплоченность: ветераны выходят на старты вместе со своими семьями. Это лучшая форма поддержки и восстановления. Мы продолжим развивать это направление, чтобы каждый наш защитник чувствовал заботу и имел возможность реализовать себя в спорте. Желаю всем участникам бодрости духа, честной борьбы и ярких побед!» –сказал министр спорта Тульской области Михаил Трунов, открывший соревнования.