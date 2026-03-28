В Туле банда подростков избивала случайных прохожих: дело направлено в суд

В Пролетарском районе Тулы пятеро подростков обвиняются в хулиганстве. По информации регионального СУ СК России, в ночь на 24 сентября 2024 группа молодчиков в возрасте от 15 до 18 лет напала на случайных прохожих и избила их.

«В сентябре 2024 года в районе улице Металлургов обвиняемые напали на четверых мужчин, распылив им в глаза перцовый баллончик и нанеся множественные удары по голове и телу. О происшествии стало известно из социальных сетей, в ходе мониторинга которых была выявлена видеозапись, снятая очевидцами данных событий», — уточнили в пресс-службе областного СК.

В настоящий момент расследование дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.