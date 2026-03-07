Дмитрий Миляев и Геннадий Дюмин дали старт «Ночной лыжной гонке»

Открыли «Ночную лыжную гонку» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, генерал-майор медслужбы Геннадий Дюмин, вдова Вячеслава Веденина — Лариса.

Губернатор обратился к участникам и зрителям и поздравил их со стартом гонки.

«Ночная лыжная гонка» проходит в Туле не первый год. Это стало возможным благодаря тому, что в нашем городе есть замечательный лыжероллерная база «Веденино».

Дмитрий Миляев отметил, что инициатива строительства этой базы принадлежала Алексею Дюмину, но объект не мог бы состояться без участия его отца Геннадия Дюмина:

«Ему адресую слова благодарности, за то, что любители лыжного спорта могут собраться здесь. Сама по себе „Ночная лыжная гонка“ посвящена нашему прославленному спортсмену, двухкратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Веденину, — сказал Миляев. — Приятно, что Лариса Петровна Веденина также присутствует здесь. Это большой лыжный праздник, в нем победит сильнейший!»

Геннадий Васильевич Дюмин также обратился к участникам:

«Так повелось, что вся моя молодость, юность прошла на лыжах. И я имел честь лично быть знакомым с Вячеславом Ведениным, этим легендарным человеком. Ну, как говорят, я его знал, он меня — нет, потому что я был в юношеской команде, а он во взрослой. И мы на них смотрели как на богов!

Этот человек, легенда советского, российского спорта, дважды олимпийский чемпион, четырежды чемпион мира и герой Олимпиады в Саппоро. Если кто знает из вас, что такое на десятке отыграть минуту — это сумасшествие.

Я счел своим долгом в свое время в честь этого человека придумать такое вот спортивное сооружение. И я рад, что оно востребовано. Здесь проводятся соревнования, здесь становится тесно. Это здорово, значит, будем расширяться, значит, будем расти. С лыжным праздником вас! Хороших стартов и пусть победит сильнейший!»

Лариса Веденина:

«Мне очень нравится это фото Вячеслава Петровича, где он машет рукой, приветствуя всех. У меня такое чувство, что он всегда с нами».

«Ночная лыжная гонка» посвящена памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Это традиционное событие каждый год собирает десятки любителей лыжных гонок из разных регионов нашей страны. В Туле «Ночная гонка» проходит в седьмой раз.

Спортивное мероприятие призвано объединить спортсменов, болельщиков и членов их семей.

Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 500 м, 1 км и 2,5 км.

Напомним, также в Туле в мае 2026 года пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры.

