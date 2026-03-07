Иностранную компанию лишили земли в Туле: участок вернули в собственность России

Фото Алексея Пирязева.

По инициативе прокуратуры Тульской области Арбитражный суд принял решение вернуть в государственную собственность Российской Федерации здание и земельный участок, ранее принадлежащие иностранной организации.

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушение закона: право владения указанными объектами должно было оставаться исключительно за государством. Ранее эта недвижимость была незаконно передана зарубежному владельцу.

Прокуратура подала иск, требуя признать сделки недействительными и восстановить запись о праве собственности Российской Федерации в ЕГРН.

Суд удовлетворил требования прокуратуры полностью. Решение пока не вступило в законную силу.