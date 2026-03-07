Туляки завалили губернатора жалобами на неубранный мусор во дворах

С начала марта специалисты линии телефона доверия губернатора приняли 1600 звонков, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Самая популярная тема — неубранный мусор во дворах, контейнерных площадках, остановках и тротуарах.
В первую очередь специалисты рекомендуют обращаться по этим вопросам в администрацию муниципального образования вашего района или к региональному оператору по обращению с ТКО.
Горячая линия региональных операторов (единая):
- +7 (4872) 52 72 03
- +7 (4872) 52 72 04
Оставить заявку по неубранному мусору также можно:
- на портале «Открытый регион»
- через «Арсенал услуг»
- в ЕДДС.