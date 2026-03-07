Туляки завалили губернатора жалобами на неубранный мусор во дворах

С начала марта специалисты линии телефона доверия губернатора приняли 1600 звонков, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Самая популярная тема — неубранный мусор во дворах, контейнерных площадках, остановках и тротуарах.

В первую очередь специалисты рекомендуют обращаться по этим вопросам в администрацию муниципального образования вашего района или к региональному оператору по обращению с ТКО.

Горячая линия региональных операторов (единая):

+7 (4872) 52 72 03

+7 (4872) 52 72 04

Оставить заявку по неубранному мусору также можно: