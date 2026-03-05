ООО «МСК-НТ» разъясняет правила складирования отходов на контейнерных площадках

В колл-центр регионального оператора ООО «МСК-НТ» нередко поступают звонки от граждан с просьбой разъяснить, что относится к твердым коммунальным отходам (ТКО), крупногабаритным отходам (КГО), а также, какие отходы можно выбрасывать на контейнерной площадке и каким образом это лучше сделать.

Итак, что относится к ТКО и КГО? Бытовые отходы и товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях.

В состав ТКО входят: пищевые отходы, бумага, текстиль, металл, стекло, пластмасса.

Такой мусор необходимо класть в контейнеры, расположенные в местах накопления твердых коммунальных отходов (на контейнерных площадках).

Мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений, сантехника и др. относятся к крупногабаритным отходам (КГО). КГО входят в состав ТКО. Отметим, такие отходы должны складироваться на специальных площадках или в бункерах, расположенных на контейнерных площадках.

Что запрещено складировать в местах накопления твердых коммунальных отходов и на контейнерных площадках? Строительный мусор, автомобильные шины и опасные отходы.

Обломки стен, пеноблоки, кирпичи, гипсокартон, мусор от проведения перепланировок, капитальных ремонтов не входят в состав твердых коммунальных отходов, поэтому они не входят в зону ответственности регионального оператора. Для их вывоза собственнику необходимо заключить договор со специализированной организацией. Цена определяется по соглашению сторон, так как услуга по вывозу строительного мусора не является регулируемым видом деятельности.

Батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампочки и ртутные градусники (опасные отходы) необходимо сдавать в специализированные пункты приема. Их категорически нельзя отправлять в один бак с другим мусором.

Отработанные автомобильные шины не подлежат захоронению, так как относятся к отходам IV класса опасности, поэтому собственник покрышек должен их сдать на переработку. В Тульской области с 2022 года реализуется проект «Без покрышек 71». Специализированные пункты приёма шин указаны на интерактивной карте проекта.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 г. №293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами», запрещается складирование отходов, образовавшихся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. Растительным отходам предпочтительнее найти применение в собственном хозяйстве, например, разместив их в компостной яме, либо заключить договор на вывоз со специализированными предприятиями. Древесные отходы разрешено сжигать на участке в любой металлической ёмкости или в яме с соблюдением противопожарных норм.

Нарушение правил складирования при обращении с отходами влечет за собой наложение административного штрафа

на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

на юридических лиц – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Успех реформы отрасли обращения с ТКО зависит не только от регионального оператора, а от всех субъектов, вовлечённых в неё. ООО «МСК-НТ» призывает к осознанному обращению с твёрдыми коммунальными отходами и недопущению образования несанкционированных свалок.