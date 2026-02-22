  1. Моя Слобода
Два беспилотника сбили в небе над Тульской областью

По предварительным данным, пострадавших нет.

Два беспилотника сбили в небе над Тульской областью

В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«Хочу напомнить о правилах безопасности. Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — говорится в сообщении главы региона.

сегодня, в 16:27 +2
