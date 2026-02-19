  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Арсенал» завершит сборы матчем против «Атырау» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Арсенал» завершит сборы матчем против «Атырау»

Игра состоится 20 февраля.

«Арсенал» завершит сборы матчем против «Атырау»

Тульский «Арсенал» завершает программу учебно-тренировочных сборов контрольным матчем против «Атырау». С командой из Казахстана туляки встретятся не в первый раз: в 2023 году команды сыграли безголевую ничью. 

На этих сборах туляки провели два матча: разгромно уступили дублю московской «Родины» и разгромили «Чайку» из села Песчанокопское. 

Матч против «Атырау» начнется в 16.00. 

А уже 27 февраля туляки проведут первый после зимней паузы официальный матч. На выезде против «Камаза» из Набережных Челнов.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» подписал воспитанника московского «Спартака»
Спорт
«Арсенал» подписал воспитанника московского «Спартака»
сегодня, в 12:23, 14 590 -1
«Арсенал» опубликовал расписание матчей на последнем сборе в Турции
Спорт
«Арсенал» опубликовал расписание матчей на последнем сборе в Турции
9 февраля, в 12:27, 2 2132 0
Тигран Аванесян перешёл из «Арсенала» в «Оренбург»
Спорт
Тигран Аванесян перешёл из «Арсенала» в «Оренбург»
7 февраля, в 19:12, 10 2121 0
Контрольный матч «Арсенала» с «Оренбургом» не состоялся
Жизнь Тулы и области
Контрольный матч «Арсенала» с «Оренбургом» не состоялся
6 февраля, в 19:17, 35 2064 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:20 0
Другие статьи по темам
Прочее
футбол Арсенал спорт товарищеский матч
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
сегодня, в 07:00, 221 3332 4
Мощный снегопад обрушился на Тулу
Жизнь Тулы и области
Мощный снегопад обрушился на Тулу
сегодня, в 09:03, 114 6902 10
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
сегодня, в 14:15, 74 4413 2
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
Жизнь Тулы и области
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
сегодня, в 11:44, 69 4314 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как в Туле политические партии готовятся к предстоящим выборам в Госдуму
Как в Туле политические партии готовятся к предстоящим выборам в Госдуму
Михаил Пантелеев принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию
Михаил Пантелеев принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.