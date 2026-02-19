«Арсенал» завершит сборы матчем против «Атырау»

Тульский «Арсенал» завершает программу учебно-тренировочных сборов контрольным матчем против «Атырау». С командой из Казахстана туляки встретятся не в первый раз: в 2023 году команды сыграли безголевую ничью.

На этих сборах туляки провели два матча: разгромно уступили дублю московской «Родины» и разгромили «Чайку» из села Песчанокопское.

Матч против «Атырау» начнется в 16.00.

А уже 27 февраля туляки проведут первый после зимней паузы официальный матч. На выезде против «Камаза» из Набережных Челнов.