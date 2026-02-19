Михаил Пантелеев принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в режиме ВКС в заседании принял участие его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

На заседании обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», дорожную деятельность, отрасль ЖКХ, в том числе техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения в субъектах, региональную тарифную и инвестиционную политику.

В Тульской области реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов. Так, по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство трех очистных сооружений в Донском, Киреевске и Суворове, а также станции водоподготовки в городе Липки Киреевского района.

Начато строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации в Туле, системы водоснабжения в селе Хавки Веневского района, сетей водоснабжения в деревне Бибиково Узловского района, а также реконструкция магистральных водоводов Медвенско-Осетровского водозабора в Пролетарском округе Тулы и Новолюбовского водозабора со строительством станции водоподготовки в Узловой. Продолжается строительство очистных сооружений в Тепло-Огаревском районе и поселке Новольвовске Кимовского района.

В 2026 году в регионе будет построено пять котельных: три — в Узловой, по одной — в Богородицке и Новомосковске.

В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить 113 объектов, а также реализовать три масштабных проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве.

В 2026 году будет отремонтировано 34 дорожных объекта регионального и местного значения общей протяженностью порядка 103 км. Самым крупным станет участок региональной автодороги Быковка — Богородицк в Киреевском районе. Его протяженность — более 15 км. Всего в нормативное состояние будет приведено 86 км региональных автомобильных дорог. На территории Тульской городской агломерации будет отремонтировано порядка 17 км местных дорог в девяти муниципальных образованиях. Наиболее крупный объект — ремонт одной из центральных улиц Тулы — Красноармейского проспекта.