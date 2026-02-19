Как в Туле политические партии готовятся к предстоящим выборам в Госдуму

Об этом шла речь на политическом бранче, организованном «МК в Туле» для руководителей региональных отделений парламентских политических партий.

Встречу модерировал главный редактор «Московского комсомольца в Туле», член Общественной палаты региона Дмитрий Синяев:

— Политический бранч — это новый формат взаимодействия политиков и СМИ, площадка для диалога. И для начала мы представим вам новую региональную медиагруппу — «Левша медиа».

«Пять пальцев — одна сила»

Заместитель руководителя медиагруппы, заместитель генерального директора «Слободы» Татьяна Алексеева рассказала, какие СМИ вошли в объединение и в чём его миссия:

— «Левша медиа» — это объединение сильных и узнаваемых брендов Тульской области: «Слобода», Myslo, «Тульская пресса», «Модный город», «МК в Туле», а также их сайты, соцсети и каналы в мессенджерах. У каждого бренда — свой характер, своя аудитория, своя история. По отдельности они сильны. Но когда пальцы собираются в кулак, появляется совсем другой уровень устойчивости и возможностей.

Мы не меняем лица изданий — мы объединяем ресурсы, чтобы действовать системно и уверенно. Наша миссия — создавать профессиональную информационную среду, где важные для региона темы получают качественное и ответственное освещение.

В команде медиагруппы — более 80 специалистов: редакторы, журналисты, продюсеры, digital-команда. Это тысячи материалов в год. По совокупному охвату площадки читает около 80% жителей области.

После презентации участники перешли к главной теме встречи: 2026 год — выборы в Государственную думу. С чем подходят к ним региональные отделения партий?

«Единая Россия»: отчёт и новая программа

Олег Иванов, заместитель председателя Тульской областной думы 8-го созыва, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», отметил важность подобного формата общения:

— Такого прямого диалога партий и СМИ нам действительно не хватало. На подобных встречах можно обсудить насущные вопросы, обозначить позицию, обменяться мнениями.

Партия уже готовится к предварительному голосованию. Старт праймериз намечен ориентировочно на 6 марта. До конца апреля все желающие могут заявиться для участия в нем. А сама процедура пройдёт в последнюю неделю мая.

Кроме того, «Единая Россия» начинает отчёт по реализации «Народной программы 2021–2025».

Мы отчитаемся о выполнении программы и соберём новые предложения в программу 2026–2031 годов. Она будет состоять из двух блоков: предвыборного и пятилетнего стратегического, где будут прописаны цели и механизмы их достижения.

«Новые люди»: амбиции и экосистема проектов

Анна Иванова, руководитель Тульского отделения партии «Новые люди», заявила о серьёзных планах на предстоящую кампанию:

— Мы ставим перед собой амбициозную цель — увеличить вдвое количество мест в Госдуме. Как говорят политики, «подготовка к новым выборам начинается сразу после завершения предыдущих».

По её словам, партия сохраняет изначальный вектор — поддержку молодёжи и предпринимателей.

— Нас прогнозировали по-разному: говорили, что мы изменим название или целевую аудиторию. Но наша аудитория — молодые люди и предприниматели — растёт вместе с партией. Мы продолжаем курс на развитие и прогресс.

Партия выстраивает собственную экосистему социальных проектов. Среди них — студенческий проект «Я в деле!», программа «Жить по-новому» для старшего поколения, творческий проект «Голос города», инициативы для ИТ-сферы и бизнеса.

— Наша программа формируется из конкретных дел и работающих проектов. Мы видим рост поддержки — это отражают и опросы, и медиарейтинги. И что важно, наши инициативы помогают снижать тревожность в обществе, — подчеркнула Анна Иванова.

«Справедливая Россия — За правду»: ставка на культуру и наблюдателей

Сергей Гребенщиков, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Тульской облдуме, руководитель регионального отделения партии, пошутил, что из собравшихся он old school:

— Мы планируем собираться в начале марта в Москве — определиться окончательно по программе, с которой пойдем на выборы. Неизменно уже 20 лет она начинается с культуры. Конечно, будут и другие направления. У нас пришла новая молодая команда в центральный аппарат партии — с новыми подходами и форматами. В апреле у нас запланирован смотр корпуса наших наблюдателей. Потому что можно прекрасно агитировать, но на выборах не удержать результат. А выдвигать своих кандидатов будем на съезде в июне.

ЛДПР: «Язык — код нации»

Александр Маринков, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Тульской городской Думы, пожурил организаторов встречи за использование иностранных слов:

— Я был бы не ЛДПРовец, если бы не сказал: ну почему бранч?! Почему не сказать «поздний завтрак»?! Так завещал Владимир Вольфович Жириновский. Язык — это код нации.

Что касается выборной кампании, будет она тяжелой или нет, скажу: нет! Потому что мы следуем правилу: чтобы успешно сдать экзамен, надо учиться весь год. Наша команда работает весь год, ездим по всем округам, отдаленным населенным пунктам — все, как учил Жириновский, как учит Александр Балберов.

Основное наше событие сейчас — празднование 80-летия Владимира Жириновского. Уже создан оргкомитет при министерстве внутренней политики. Более 20 крупных мероприятий в плане. Но это вне рамок предвыборной кампании.

У нашей партии в конце мая будет съезд. Что касается кандидатов, любой желающий может заявиться кандидатом, конечно, при соблюдении всех необходимых требований. Да, у нас нет праймериз, но при этом отбор кандидатов честный и прозрачный — его проводит экспертное сообщество в Москве.

Диалог вне регламента

В неформальной обстановке политики обменялись мнениями, как поддержать спорт и демографию, в чем проблема использования нейронок в современной жизни, повспоминали полезные и объединяющие мероприятия с жителями Тулы и области. Сергей Гребенщиков, например, напомнил о прекрасной инициативе пользователей Myslo.ru — посадке деревьев, в которых всегда участвовал вместе с детьми. И буквально потребовал возобновить Аллеи Доброты. А Александр Маринков вспомнил слободской футбольный турнир между корпоративными командами.

Политики поддержали новый формат общения.

— В диалоге рождается истина, поэтому такие встречи нужны. И не только в предвыборном периоде, — сказал после встречи Сергей Гребенщиков.

— Такие встречи дают толчок — и рождается больше идей и проектов, которые мы можем совместными усилиями реализовать на благо туляков, — считает Анна Иванова.

— Таких площадок должно быть больше, потому что здесь можно обсуждать то, что не получается проговорить на официальных мероприятиях, — поделился Александр Маринков.