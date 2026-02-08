  1. Моя Слобода
На «Лыжне России-2026» в Туле впервые запланирован семейный забег

Туляков с детьми приглашают встать на лыжи 14 февраля.

Фото Алексея Пирязева.

14 февраля в Тульской области состоится масштабный этап всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». Спортивный праздник пройдёт одновременно на нескольких площадках: в Туле, Киреевске, Новомосковске, Узловой и Ефремове.

Главной новинкой этого года станет семейный забег, где на старт выйдут команды, состоящие из детей и их родителей. Для них организаторы подготовили отдельную дистанцию.

Подать заявку на участие можно онлайн через Госуслуги или же очно в Туле: 

  • 12 и 13 февраля с 10.00 до 17.00 — Тульский велотрек (западная трибуна, 2 этаж, конференц-зал);
  • в день старта, 14 февраля, с 9.00 до 10.20 — лыжероллерный центр «Веденино».

Посмотреть, как на «Лыжне России» бывает ярко и здорово можно в наших фоторепортажах! 

сегодня, в 17:02 0
