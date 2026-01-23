Аяз Гулиев возвращается в тульский «Арсенал»

По информации спортивного журналиста, 29-летний Гулиев переходит в Тулу совершенно бесплатно. Контракт будет подписан до лета 2027 года:

«Аяз станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в Туле (ЗП в районе ₽1 млн/мес.): он присоединится к команде Гунько со второго сбора, который стартует 26 января. В клубе рассчитывают, что Гулиев станет футболистом стартового состава».

Напомним, спортсмен выступал за «Арсенал» в сезоне 2021/2022. Кроме этого, он играл за «Спартак», «Ростов» и «Анжи». В настоящий момент числится в азербайджанском «Сабахе» (в этом сезоне сыграл всего 136 минут).