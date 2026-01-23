  1. Моя Слобода
В Новомосковске мужчина за новогодние праздники украл 13 бутылок элитного алкоголя

Ранее он был судим за кражу.

Новомосковские сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратился представитель одного из сетевых магазинов. Мужчина рассказал, что за новогодние праздники из торгового зала украли 13 бутылок дорогого алкоголя. Ущерб от кражи составил 27 000 рублей.

Стражи порядка, изучив записи видеокамер, установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Узловой.

жулик.jpg

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется сразу пять уголовных дел по статье «Кража». Кроме этого, в отношении задержанного составлены административные протоколы за мелкое хищение. 

23 января, в 15:52 +1
Прочее
алкоголь кража Новомосковск полиция
