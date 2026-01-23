УАТН не нашла нарушений у УК, а двор убирали жители: «Они пришли и сфотографировались на плодах нашей работы»

Жители дома №28-а по ул. Оружейной заявили, что не дождались УК и сами вышли с лопатами убирать снег. А во время проверки оказалось, что УК – молодцы.

Проверка во дворах на ул. Оружейной, о которой идет речь, состоялась 16 января. Ее провели по поручению главы администрации Ильи Беспалова сотрудники управления по административно-техническому надзору.

«К состоянию придомовой территории многоквартирного дома № 28-а у инспекторов УАТН вопросов не возникло. Входные группы и дворовый проезд расчищены», — говорится на сайте администрации Тулы.

Приводится и цитата мастера управляющей компании Валентины Маркс:

— Уборку придомовой территории проводим ежедневно с полшестого до восьми утра. В праздничные дни дворники работали без выходных, очищали от снега подъезды. В этом году его много, работаем в усиленном режиме. Прочистку проездов выполняем с помощью тракторов. Нанимаем технику. Чистим по мере необходимости после снегопадов. Также производится посыпка песко-соляной смесью. По сосулькам у нас работают альпинисты, — рассказала женщина.

Нарекания у проверяющей комиссии возникли к состоянию соседнего двора дома № 26.

На днях в редакцию обратилась жительница дома № 28-а:

«Нами был выявлен случай вопиющей несправедливости, в связи с чем мы просим разобраться в ситуации и призвать к ответу УК ООО „СЛОБОДКА“ и проверяющие органы. До нас дошла статья одного тульского издания, где сообщается о проверке качества уборки. В данной статье указано: „Уборка снега проводится ежедневно, в праздничные дни дворники работали без выходных“. На деле за все праздничные дни не было ни одного дворника, придомовая территория не убиралась ни разу! Мы, жители дома, своими силами отбивали и расчищали заледенелые горы снега. Более пяти часов нам потребовалось, чтобы убрать двор.

Фото сделано жителями после окончания уборки двора собственными силами.

Этим мы занимаемся ежегодно, поскольку жалобы на бездействие УК ни к чему не приводят, а у нас во дворе не только машины не могут проехать, но даже люди с трудом проходят. Пенсионеры элементарно не могут добраться до магазина из-за завалов снега.

Единственный дворник, которого мы увидели, — на фотографии в отчете. То есть они просто пришли и сфотографировались на плодах нашей работы!

Мы давно оставили все надежды достучаться до организаций, отвечающих за уборку, и просто чистим снег сами, но наблюдать такое хамство просто невыносимо.

Также в статье указано, что в доме № 26, который располагается напротив, были выявлены нарушения. К этому дому не один раз за праздники приезжал трактор. А в нашем доме не было ни трактора, ни дворника, а нарушений нет.

На сегодняшний день уборкой снега по-прежнему никто не занимается, дорога снова заснежена, и снова все надежды на нас, на жильцов. Просим обратить внимание на обман УК, призвать к ответу и обязать, наконец, работать, а не пускать пыль в глаза!»