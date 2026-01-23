  1. Моя Слобода
УАТН не нашла нарушений у УК, а двор убирали жители: «Они пришли и сфотографировались на плодах нашей работы»

Жители дома №28-а по ул. Оружейной заявили, что не дождались УК и сами вышли с лопатами убирать снег. А во время проверки оказалось, что УК – молодцы.

Проверка во дворах на ул. Оружейной, о которой идет речь, состоялась 16 января. Ее провели по поручению главы администрации Ильи Беспалова сотрудники управления по административно-техническому надзору.

«К состоянию придомовой территории многоквартирного дома № 28-а у инспекторов УАТН вопросов не возникло. Входные группы и дворовый проезд расчищены», — говорится на сайте администрации Тулы.

Приводится и цитата мастера управляющей компании Валентины Маркс:

— Уборку придомовой территории проводим ежедневно с полшестого до восьми утра. В праздничные дни дворники работали без выходных, очищали от снега подъезды. В этом году его много, работаем в усиленном режиме. Прочистку проездов выполняем с помощью тракторов. Нанимаем технику. Чистим по мере необходимости после снегопадов. Также производится посыпка песко-соляной смесью. По сосулькам у нас работают альпинисты, — рассказала женщина.

Нарекания у проверяющей комиссии возникли к состоянию соседнего двора дома № 26.

На днях в редакцию обратилась жительница дома № 28-а:

«Нами был выявлен случай вопиющей несправедливости, в связи с чем мы просим разобраться в ситуации и призвать к ответу УК ООО „СЛОБОДКА“ и проверяющие органы. До нас дошла статья одного тульского издания, где сообщается о проверке качества уборки. В данной статье указано: „Уборка снега проводится ежедневно, в праздничные дни дворники работали без выходных“. На деле за все праздничные дни не было ни одного дворника, придомовая территория не убиралась ни разу! Мы, жители дома, своими силами отбивали и расчищали заледенелые горы снега. Более пяти часов нам потребовалось, чтобы убрать двор.

photo_2026-01-23_16-20-32.jpgФото сделано жителями после окончания уборки двора собственными силами.

Этим мы занимаемся ежегодно, поскольку жалобы на бездействие УК ни к чему не приводят, а у нас во дворе не только машины не могут проехать, но даже люди с трудом проходят. Пенсионеры элементарно не могут добраться до магазина из-за завалов снега.

Единственный дворник, которого мы увидели, — на фотографии в отчете. То есть они просто пришли и сфотографировались на плодах нашей работы!

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (23).jpeg

Мы давно оставили все надежды достучаться до организаций, отвечающих за уборку, и просто чистим снег сами, но наблюдать такое хамство просто невыносимо.

Также в статье указано, что в доме № 26, который располагается напротив, были выявлены нарушения. К этому дому не один раз за праздники приезжал трактор. А в нашем доме не было ни трактора, ни дворника, а нарушений нет.

На сегодняшний день уборкой снега по-прежнему никто не занимается, дорога снова заснежена, и снова все надежды на нас, на жильцов. Просим обратить внимание на обман УК, призвать к ответу и обязать, наконец, работать, а не пускать пыль в глаза!»

Автор:
23 января, в 16:31 +5
