Один гол на двоих. «Арсенал» проиграл воронежским хитрецам

Фото пресс-службы ФК "Факел".

«Арсенал» потерпел второе поражение в сезоне, а «Факел» пока в одиночестве лидирует в турнире первой лиги.

Ожиданий, конечно, от этой игры было очень много. Явно больше, чем не то что голов, но даже голевых моментов. Что ж, пока и «Арсеналу» не по зубам взламывать оборону команды, которая настроена исключительно на результат. Фирменные местные 1:0 почти в каждом матче, конечно, никак не вяжутся ни с переполненными трибунами, ни с определением «воронежские наглецы», ни, тем более, с романтическим атакующим футболом. «Факел» пока побеждает, выжимая максимум из минимума. Максимум результата из минимума создаваемых возможностей для взятия ворот.

Отличие нынешнего лидера от лидера прошлого сезона на данный отрезок времени только одно. Лидер нынешний не скрывает, что выполняет главную задачу на сезон — возвращение в Премьер-лигу, а для этого все цели хороши. Лидер прошлогодний, а мы хорошо помним кто это был, после каждой победы 1:0 повторял, что никакой задачи повышения в классе нет, бюджет восьмой, играем как умеем.

Все это к чему — любые серии когда-нибудь заканчиваются. И серии побед по 1:0 тем более. Рано или поздно где-то не повезет тебе, где-то фортанет сопернику, и вдруг окажется, что такой замечательно созданный задел вдруг куда-то исчезает. С прошлогодним «Арсеналом», во всяком случае, произошло именно так. Но пока эта схема работает. Перестанет работать, наверное, в Воронеже что-то другое придумают. Это, в конце концов, их дело. Нам куда интереснее своя команда.

Готовясь к матчу, тренерский штаб «Арсенала» наверняка ведь предполагал вариант, что придется отыгрываться, а значит имелся и план Б на такой случай. Увы, в нынешнем варианте план Б означает выпустить в пару к Калмыкову нападающего Джурановича, который с начала года не отметился ни одним голевым действием. Это все, что надо знать о потенциале в атаке на сегодняшний момент. Пока забивает Амур Калмыков и проходят голевые передачи у Рейеса, все не так плохо. Но как только у них что-то сбоит, сразу возникают проблемы. Калмыков, кстати, в начале матча имел свою возможность отличиться, но не хватило спринтерских качеств, чтобы успеть к мячу раньше воронежского вратаря.

Матч «Факела» и «Арсенала», по сути, свелся к двум эпизодам, созданным в начале второго тайма.

Первый был у тульской команды — прошел заброс Бердникова на дальнюю штангу, где с близкого расстояния наносил удар головой Липовой, и не попал. При том, что с первых минут обе команды были максимально сконцентрированы на обороне и ничего друг другу не позволяли, конечно, такими эпизодами надо было дорожить.

— Если бы мы решили этот эпизод, матч, наверное, сложился бы по другому, — прокомментировал потом Дмитрий Гунько.

«Факел» ответил почти тут же. Мяч после заброса в штрафную облетел одного игрока, попал в живот другому и оказался в ногах защитника Журавлева. Помешать ему нанести завершающий удар уже никто не мог. По мнению главного тренера «Арсенала», в этом моменте не хватило концентрации. Мяч был послан низом в «лес ног», по выражению Дмитрия Гунько, можно было его выбить, но не вышло. Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов, кстати, тоже признал, что в эпизоде с забитым мячом немного повезло.

Вообще же, как рассказал Дмитрий Иванович, команда готовилась к тому, что главное оружие «Факела» — давление на центральную зону, где у команды два хороших нападающих, и стандартные положения. С первым фактором справились, но вот гол пришел именно со стандарта, которых было дано указание избегать.

Почти тут же тульская команда получила численное преимущество — дурацкую вторую желтую карточку за откидку мяча заработал игрок хозяев, и «Арсенал» почти полчаса играл в большинстве. Вот только с обученной хорошей обороной это далеко не всегда преимущество. Забросы на Калмыкова не проходили, а обостряющие действия с обыгрыванием соперника один в один и быстрым входом в штрафную у нас как в прошлом году мало получались, так и в этом. Нужны были нестандартные действия.

Для таких эпизодов, наверное, и возвращался Резиуан Мирзов, но пока он еще осваивается в новой для себя команде и набирает игровой тонус.

В Воронеже Мирзов сыграл последние десять минут, с учетом компенсированного времени. За это время не удалось даже получить намека на то, как же будет выглядеть «Арсенал», когда Мирзов полноценно вернется в строй; учитывая, что и он, и Рейес фактически дублируют друг друга на левом фланге атаки.

При том, что болельщики «Арсенала», конечно, расстроены поражением, отметим, что в «Факеле» тульскую команду побаивались. Игорь Шалимов наговорил на послематчевой пресс-конференции достаточно много комплиментов в ее адрес, отметив и контроль мяча, и то, что отбирать мяч у «Арсенала» не так и просто. Временами это получалось, временами нет.

Кстати говоря, процент владения мячом у «Арсенала» в этой игре был подавляющий — 63 против 37. Понятно, что это связано отчасти и с удалением и необходимостью отыгрываться, тем не менее. В общем, футболисты «Факела» в этом матче были не наглецами, как их определили в Премьер-лиге, а, скорее, хитрецами.

— Мы хотели играть в футбол, хотели выиграть, — прокомментировал итог матча Дмитрий Гунько.

Подводя итоги, ничего невероятного ведь не случилось. Поражение — да, неприятно. Поражение от принципиального соперника — особенно неприятно. Но «Арсенал» проиграл в гостевом матче, при поддержке хозяев почти десятитысячной зрительской аудиторией, с единственным созданным ими голевым моментом. Опять же, в сильный дождь, лидеру турнира, который не имел ни подавляющего, ни очевидного преимущества над командой, которую свои же болельщики после этого поражения дружно пошли относить к середнячкам. Но такое в спорте происходит сплошь и рядом — одна команда на данный конкретный момент оказывается сильнее другой. Не стоит делать далекоидущих выводов.

Конечно, игра в Воронеже отчасти рассматривалась как некое подведение итогов первой части турнира для «Арсенала». Значит, подведем итоги по результатам следующего матча. Так-то в Тулу приезжает соперник, который сейчас набрал столько же очков, что и «Урал», и делит с ним второе и третье места. И если воронежские не произвели такого уж устрашающего эффекта, то эти — точно костромские наглецы.

«Факел» — «Арсенал» — 1:0 (0:0).

Гол: Журавлёв (50).

«Факел»: Фролкин, Черов, Юрганов, Магкеев, Журавлёв, Багамаев, Альшин (Гиоргобиани, 5), Магомедов (Абдоков, 81), Нетфуллин, Пуси (Турищев, 81), Уридия (Симонов, 73).

«Арсенал»: Цулая, Бердников (Мирзов, 86), Большаков, Ботака, Пенчиков, Аванесян, Раздорских (Джуранович, 73), Рейес, Горбунов (Липовой, 29), Цараев (Сергеев, 86), Калмыков.

Предупреждены: Багамаев, Юрганов — Калмыков, Раздорских, Джуранович.

Удалён: Багамаев (68, 2 ж. к.).

Судья — Герман Коваленко (Казань).

8 сентября. Воронеж. Стадион «Факел».