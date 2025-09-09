Жительница Одоева украла у соседки полмиллиона рублей: на эти деньги она хотела обосноваться в Туле

В Одоеве 24-летняя местная жительница обвиняется в краже, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Следствием установлено, что 28 июня ранее судимая обвиняемая отвлекла соседку и украла из её комода 550 000 рублей. После этого она уехала в Тулу — обосноваться в городе, найти работу и начать достойную жизнь, как сообщила она позже правоохранителям. По словам обвиняемой, украденное она планировала вернуть позже — сразу после того, как начнет нормально зарабатывать.

Однако потерпевшая, обнаружив пропажу крупной сумму, обратилась в полицию, и обвиняемую задержали. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

