Волейболистка Юлия Синицкая пополнила состав «Тулицы»

Волейбольная «Тулица» объявила о подписании контракта с Юлией Синицкой. Спортсменка стала восьмым новичком в команде.
Юлия Синицкая родилась в городе Северодвинске Архангельской области. Ей 28 лет. Центральная блокирующая имеет спортивное звание мастера спорта.
Клубная карьера: «Северянка», «Спарта», «Енисей».
Достижения:
- 3-кратный победитель Высшей лиги А,
- 2-кратный серебряный призёр Высшей лиги А,
- бронзовый призёр Высшей лиги А,
- серебряный призёр Кубка Сибири и Дальнего Востока.
Напомним, первыми новичками предстоящего сезона стали доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович, центральная блокирующая Анна Багрянцева и диагональная сборной Кубы Далила Палма.