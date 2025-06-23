  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейболистка Юлия Синицкая пополнила состав «Тулицы» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волейболистка Юлия Синицкая пополнила состав «Тулицы»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистка Юлия Синицкая пополнила состав «Тулицы»

Центральная блокирующая проведет следующий сезон в Туле.

Волейбольная «Тулица» объявила о подписании контракта с Юлией Синицкой. Спортсменка стала восьмым новичком в команде. 

Юлия Синицкая родилась в городе Северодвинске Архангельской области. Ей 28 лет. Центральная блокирующая имеет спортивное звание мастера спорта.

Клубная карьера: «Северянка», «Спарта», «Енисей».

Достижения:

  • 3-кратный победитель Высшей лиги А,
  • 2-кратный серебряный призёр Высшей лиги А,
  • бронзовый призёр Высшей лиги А,
  • серебряный призёр Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, первыми новичками предстоящего сезона стали доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович, центральная блокирующая Анна Багрянцева и диагональная сборной Кубы Далила Палма.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:52 +2
Другие статьи по темам
Люди
Юлия Синицкая
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейбол

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пьяный туляк предлагал сотрудникам ГИБДД в Костроме взятку в 1 миллион рублей
Пьяный туляк предлагал сотрудникам ГИБДД в Костроме взятку в 1 миллион рублей
Зареченский район Тулы снова останется без воды
Зареченский район Тулы снова останется без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.