Волейболистка Юлия Синицкая пополнила состав «Тулицы»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Центральная блокирующая проведет следующий сезон в Туле.

Волейбольная «Тулица» объявила о подписании контракта с Юлией Синицкой. Спортсменка стала восьмым новичком в команде.

Юлия Синицкая родилась в городе Северодвинске Архангельской области. Ей 28 лет. Центральная блокирующая имеет спортивное звание мастера спорта.

Клубная карьера: «Северянка», «Спарта», «Енисей».

Достижения:

3-кратный победитель Высшей лиги А,

2-кратный серебряный призёр Высшей лиги А,

бронзовый призёр Высшей лиги А,

серебряный призёр Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, первыми новичками предстоящего сезона стали доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович, центральная блокирующая Анна Багрянцева и диагональная сборной Кубы Далила Палма.