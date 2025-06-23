Пьяный туляк предлагал сотрудникам ГИБДД в Костроме взятку в 1 миллион рублей

Фото из архива Myslo.

Костромское СУ СК возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в приготовлении к даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, мужчина виновный в ДТП, которое произошло 24 апреля 2025 года на улице Шагова в Костроме, скрылся с места аварии, после чего его автомобиль нашли на неподалеку. Позднее туляк сам вернулся на место происшествия и отказался проходить медосвидетельствование. По внешним признакам, сообщает СК, мужчина был пьян.

В патрульном автомобиле туляк предлагал инспекторам взятки, сначала 200, затем 500 тысяч руб., а потом и вовсе миллион. Правоохранители от денег отказались.

Следственные действия продолжаются.