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Пьяный туляк предлагал сотрудникам ГИБДД в Костроме взятку в 1 миллион рублей
Фото из архива Myslo.

Пьяный туляк предлагал сотрудникам ГИБДД в Костроме взятку в 1 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело.

Костромское СУ СК возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в приготовлении к даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, мужчина виновный в ДТП, которое произошло 24 апреля 2025 года на улице Шагова в Костроме, скрылся с места аварии, после чего его автомобиль нашли на неподалеку. Позднее туляк сам вернулся на место происшествия и отказался проходить медосвидетельствование. По внешним признакам, сообщает СК, мужчина был пьян.

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В патрульном автомобиле туляк предлагал инспекторам взятки, сначала 200, затем 500 тысяч руб., а потом и вовсе миллион. Правоохранители от денег отказались.

Следственные действия продолжаются.

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Автор:
сегодня, в 16:15 +1
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