Зареченский район Тулы снова останется без воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Обидимо-Упкинский водозабор будут готовить к зиме.

25 июня с 8.00 до 00.00 будет прекращена подача холодной воды в Зареченском районе Тулы, в том числе в:

северной части Заречья,

поселках Горелки, Октябрьском, Рождественка,

мкр-не Солнечном,

Гарнизонном проезде,

ЖК «Пряничная слобода», ЖК «Баташи», ЖК «Авион»,

в/ч Хомяково,

п/л «Орленок»,

деревнях Рождественке, Семеновке, Ульяновке, Некрасово.

Как сообщает Тулагорводоканал, это связано с тем, что Обидимо-Упкинский водозабор будут готовить к зиме.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.