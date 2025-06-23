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Зареченский район Тулы снова останется без воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

Зареченский район Тулы снова останется без воды

Обидимо-Упкинский водозабор будут готовить к зиме.

25 июня с 8.00 до 00.00 будет прекращена подача холодной воды в Зареченском районе Тулы, в том числе в:

  • северной части Заречья,
  • поселках Горелки, Октябрьском, Рождественка,
  • мкр-не Солнечном,
  • Гарнизонном проезде,
  • ЖК «Пряничная слобода», ЖК «Баташи», ЖК «Авион»,
  • в/ч Хомяково,
  • п/л «Орленок»,
  • деревнях Рождественке, Семеновке, Ульяновке, Некрасово.

Как сообщает Тулагорводоканал, это связано с тем, что Обидимо-Упкинский водозабор будут готовить к зиме.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Фотограф:
сегодня, в 15:38 +2
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