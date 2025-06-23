Зареченский район Тулы снова останется без воды

25 июня с 8.00 до 00.00 будет прекращена подача холодной воды в Зареченском районе Тулы, в том числе в:
- северной части Заречья,
- поселках Горелки, Октябрьском, Рождественка,
- мкр-не Солнечном,
- Гарнизонном проезде,
- ЖК «Пряничная слобода», ЖК «Баташи», ЖК «Авион»,
- в/ч Хомяково,
- п/л «Орленок»,
- деревнях Рождественке, Семеновке, Ульяновке, Некрасово.
Как сообщает Тулагорводоканал, это связано с тем, что Обидимо-Упкинский водозабор будут готовить к зиме.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.