В «Тулицу» перешла волейболистка сборной Кубы 

Состав «Тулицы» пополнила диагональная сборной Кубы Далила Палма. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Спортсменке 25 лет. Ее рост — 194 сантиметра. Выступала за клубы из Кубы, Франции, Швейцарии и Турции:
- Cienfuegos,
- Volero Le Cannet,
- Municipal Olympique Mougins,
- Volero Zurich,
- IBB Spor Kulubu,
- Ilbank.
Достижения:
- серебряный призёр Кубинской лиги,
- серебряный призёр Кубка Франции,
- чемпионка Швейцарской национальной лиги,
- обладательница Кубка Швейцарии,
- серебряный призёр Суперкубка Швейцарии,
- бронзовый призёр 1-й лиги Турции,
- чемпионка 1-й лиги Турции.
В составе национальной сборной Кубы заняла четвертое место на чемпионате мира Северной Америки.
Напомним, ранее «Тулица» объявила имена первых новичков команды. Это доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович и центральная блокирующая Анна Багрянцева.