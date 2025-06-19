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В «Тулицу» перешла волейболистка сборной Кубы 

В «Тулицу» перешла волейболистка сборной Кубы 

Далила Палма прошлый сезон провела в турецком клубе.

Состав «Тулицы» пополнила диагональная сборной Кубы Далила Палма. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Спортсменке 25 лет. Ее рост — 194 сантиметра. Выступала за клубы из Кубы, Франции, Швейцарии и Турции:

  • Cienfuegos,
  • Volero Le Cannet,
  • Municipal Olympique Mougins,
  • Volero Zurich,
  • IBB Spor Kulubu,
  • Ilbank.

Достижения:

  • серебряный призёр Кубинской лиги,
  • серебряный призёр Кубка Франции,
  • чемпионка Швейцарской национальной лиги,
  • обладательница Кубка Швейцарии,
  • серебряный призёр Суперкубка Швейцарии,
  • бронзовый призёр 1-й лиги Турции,
  • чемпионка 1-й лиги Турции.

В составе национальной сборной Кубы заняла четвертое место на чемпионате мира Северной Америки.

Напомним, ранее «Тулица» объявила имена первых новичков команды. Это доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович и центральная блокирующая Анна Багрянцева.

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