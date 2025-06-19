В «Тулицу» перешла волейболистка сборной Кубы 

Состав «Тулицы» пополнила диагональная сборной Кубы Далила Палма. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Спортсменке 25 лет. Ее рост — 194 сантиметра. Выступала за клубы из Кубы, Франции, Швейцарии и Турции:

Cienfuegos,

Volero Le Cannet,

Municipal Olympique Mougins,

Volero Zurich,

IBB Spor Kulubu,

Ilbank.

Достижения:

серебряный призёр Кубинской лиги,

серебряный призёр Кубка Франции,

чемпионка Швейцарской национальной лиги,

обладательница Кубка Швейцарии,

серебряный призёр Суперкубка Швейцарии,

бронзовый призёр 1-й лиги Турции,

чемпионка 1-й лиги Турции.

В составе национальной сборной Кубы заняла четвертое место на чемпионате мира Северной Америки.