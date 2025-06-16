Сняли ограничения: стадион «Арсенал» готов принять до 15 000 зрителей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульский футбольный клуб «Арсенал» сообщил о снятии ограничений заполняемости на домашнем стадионе команды. Арена готова принять до 15 000 зрителей.

Ограничения в прошлом сезоне ввел Российский футбольный союз, поскольку комплекс не соответствовал ряду критериев безопасности, его разрешили заполнять только до 4997 мест. После проверки на стадионе усилили антитеррористическую защиту, установили систему Fan ID, новую систему видеоидентификации, а также закупили дополнительное досмотровое оборудование.

Максимальная вместимость стадиона — 19 241 зритель.