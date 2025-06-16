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Сняли ограничения: стадион «Арсенал» готов принять до 15 000 зрителей
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сняли ограничения: стадион «Арсенал» готов принять до 15 000 зрителей

На арене усилили меры безопасности.

Тульский футбольный клуб «Арсенал» сообщил о снятии ограничений заполняемости на домашнем стадионе команды. Арена готова принять до 15 000 зрителей.

Ограничения в прошлом сезоне ввел Российский футбольный союз, поскольку комплекс не соответствовал ряду критериев безопасности, его разрешили заполнять только до 4997 мест. После проверки на стадионе усилили антитеррористическую защиту, установили систему Fan ID, новую систему видеоидентификации, а также закупили дополнительное досмотровое оборудование.

Максимальная вместимость стадиона — 19 241 зритель.

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сегодня, в 13:14 0
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