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300 ветеранов СВО соревнуются за «Кубок Защитников Отечества» в Туле

300 ветеранов СВО соревнуются за «Кубок Защитников Отечества» в Туле

Открытие Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» состоялось 3 июня.

Парковка у спорткомплекса «Тулица» практически вся занята: сюда съехались спортсмены из числа ветеранов СВО из 18 регионов ЦФО на «Кубок Защитников Отечества».

С самого утра в спортзалах комплекса начались баталии в категории «Волейбол сидя». Остальные спортсмены разминались, осваивали особенности новой площадки, практиковались в метании ножей, стрельбе из лука и пулевой стрельбе. Профессионалы проводили мастер-классы по настольному теннису и пауэрлифтингу.

38-летний туляк Сергей Кружальский — ветеран боевых действий, участник СВО, награжден государственной наградой — медалью «За храбрость» II степени, представлен к государственной награде — медаль «За отвагу». 

Сергей — игрок сборной команды Тульской области по волейболу. Кроме этого, индивидуально играет в настольный теннис и выступает в пулевой стрельбе.

Сергей Кружальский

— Я со школьной скамьи любил спорт во всем его многообразии и участвовал в самых разных соревнованиях. Играл в школьной футбольной и баскетбольной командах, играл в теннис, хоккей, волейбол, занимался легкой атлетикой, участвовал в турнирах по шахматам. Получил высшее спортивное образование, с 2008 года являлся игроком Суперлиги по баскетболу.

Когда Родина сказала: «Надо», Сергей отправился в зону СВО. На передовой он оказался в 2023 году. Вернулся в Тулу, получив тяжелое ранение. Перенес пять операций, длительную реабилитацию и решил для себя, что нужно возвращаться к активной жизни. Сейчас работает воспитателем в Суворовском училище, получает второе высшее образование и участвует в проекте «Герой 71». Его наставником стал министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

— Спорт — отличная возможность для ветеранов СВО адаптироваться к мирной жизни. Поэтому огромное спасибо за внимание к нам! Важно и то, что мы становимся примерами для остальных инвалидов. Они понимают, что тоже могут изменить свою жизнь, сделать ее более насыщенной и активной, — считает Сергей Кружальский.

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Разноплановость спортивных дисциплин, в которых выступают ветераны СВО, это неуникальный случай. Михаил Попов из Московской области, помимо волейбола сидя, участвует в состязаниях по пауэрлифтингу и в настольном теннисе.

Михаил Попов

— С детства занимался разными видами спорта, и они друг друга дополняли. Сейчас большую часть тренировок посвящаю скалолазанию, гребле. Мы выступали среди здоровых по гребле, заняли 6-е место. Это для нас был очень хороший результат. Спорт в целом помогает мне понимать, что жизнь продолжается и впереди еще много интересного!

Желаю всем участникам сохранять бодрое настроение, нести этот заряд энергии дальше и вовлекать в свою спортивную семью все новых и новых людей. 

Торжественное открытие Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» состоялось вечером 3 июня.

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В нем принял участие губернатор Тульской области. Дмитрий Миляев отметил, что «Кубок Защитников Отечества» посвящен памяти тех, кто самоотверженно сражался за свободу и независимость нашей Родины.

Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев

— Совсем недавно мы чествовали наших ветеранов, которые все еще с нами, отдавали дань уважения тем людям, которые 80 лет назад отстояли наше Отечество, нашу страну и освободили от фашизма весь мир.

2025 год объявлен Президентом Годом защитника Отечества. В современных условиях наши герои — ребята, сидящие в этом зале, которые сегодня будут принимать участие в спортивном состязании, повторяют подвиг героев Великой Отечественной войны.

Глава региона подчеркнул, что сегодня вопросам развития адаптивного спорта в стране уделяется внимание на самом высоком уровне. Разрабатываются предложения по улучшению и укреплению этого направления. В частности, большое количество инициатив было озвучено Дмитрием Миляевым на Совете по спорту, который проводил Президент Владимир Путин.

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— Я убежден: те поручения, которые были даны по итогам, те решения, которые были приняты, дадут новый виток развитию адаптивного спорта, будут способствовать вовлечению в спорт все большего количества как участников специальной военной операции, так и людей, имеющих проблемы со здоровьем, — отметил губернатор.

Президент Паралимпийского комитета, заслуженный тренер России Павел Рожков:

Павел Рожков

Павел Рожков

— Участие ветеранов СВО в соревнованиях стало неотъемлемой частью паралимпийского движения. Они активно тренируются и соревнуются, показывают серьезные результаты. Сегодня более 500 ветеранов СВО вошло в сборные команды РФ, около 20 — в национальные сборные. Благодаря дисциплинированности, характеру, воле ребята быстро добиваются серьезных результатов и конкурируют с опытными спортсменами самого высокого уровня.

По мнению Дмитрия Миляева, «Кубок Защитников Отечества» — важный этап развития адаптивного спорта в регионе и за его пределами. 

— Владимир Путин недавно принял решение о проведении финального этапа «Кубка Защитников Отечества» на приз Президента страны. Уверен, это даст дополнительный импульс турниру, — сказал Дмитрий Миляев.

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Нынешний этап «Кубка» пройдет в течение трех дней. Победители получат денежные призы. За первое место в личном зачете — 100 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч, за третье — 30 тысяч. В командном зачете — 300, 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

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