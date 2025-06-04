В Тульской области с 1 июля изменятся тарифы на холодную воду

С 1 июля 2025 года в Тульской области установят новые тарифы на холодную воду, сообщает АО «Тулагорводоканал».
Новый тариф устанавливается на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года и составит:
- Для юридических лиц (нежилые помещения):
- за услуги водоснабжения в размере 37 руб. 15 коп. за 1 м³, без учета НДС;
- за услуги водоотведения в размере 19 руб. 23 коп. за 1 м³, без учета НДС.
- Для физических лиц (жилые помещения, население):
- за услуги водоснабжения в размере 44 руб. 58 коп. за 1 м³;
- за услуги водоотведения в размере 23 руб. 08 коп. за 1 м³.