В Тульской области с 1 июля изменятся тарифы на холодную воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Его установили до конца года.

С 1 июля 2025 года в Тульской области установят новые тарифы на холодную воду, сообщает АО «Тулагорводоканал».

Новый тариф устанавливается на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года и составит: