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В Тульской области с 1 июля изменятся тарифы на холодную воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области с 1 июля изменятся тарифы на холодную воду

Его установили до конца года.

С 1 июля 2025 года в Тульской области установят новые тарифы на холодную воду, сообщает АО «Тулагорводоканал».

Новый тариф устанавливается на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года и составит:

  • Для юридических лиц (нежилые помещения):
    • за услуги водоснабжения в размере 37 руб. 15 коп. за 1 м³, без учета НДС;
    • за услуги водоотведения в размере 19 руб. 23 коп. за 1 м³, без учета НДС.
  • Для физических лиц (жилые помещения, население):
    • за услуги водоснабжения в размере 44 руб. 58 коп. за 1 м³;
    • за услуги водоотведения в размере 23 руб. 08 коп. за 1 м³.

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Фотограф:
сегодня, в 14:16 −9
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