В День защиты детей в Центральном парке пройдет парад близнецов

1 июня в Центральном парке Тулы отметят День защиты детей. Для гостей подготовили насыщенную программу. Мероприятия продлятся с 12.00 до 18.00.
Центральными событиями станут парад колясок и парад близнецов. Более подробно — в афише:
А еще парад колясок.
1 июня в Центральном парке Тулы отметят День защиты детей. Для гостей подготовили насыщенную программу. Мероприятия продлятся с 12.00 до 18.00.
Центральными событиями станут парад колясок и парад близнецов. Более подробно — в афише:
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