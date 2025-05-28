В День защиты детей в Центральном парке пройдет парад близнецов

Фото Алексея Пирязева.

А еще парад колясок.

1 июня в Центральном парке Тулы отметят День защиты детей. Для гостей подготовили насыщенную программу. Мероприятия продлятся с 12.00 до 18.00.

Центральными событиями станут парад колясок и парад близнецов. Более подробно — в афише: