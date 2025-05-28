  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексей Эрк вручил ежегодные премии главы Тулы в области литературы и искусства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексей Эрк вручил ежегодные премии главы Тулы в области литературы и искусства

Алексей Эрк вручил ежегодные премии главы Тулы в области литературы и искусства

Проведение конкурса приурочено ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечают в нашей стране 24 мая.

В ходе очередного заседания городской Думы победители ежегодной премии главы Тулы в трех номинациях получили дипломы и сертификаты на денежное вознаграждение.

Всего в конкурсе участвовало 16 номинантов. Диплом лауреата премии главы муниципального образования город Тула в области литературы (проза) и краеведения «Истоки» и сертификат получил журналист, краевед, популяризатор истории Тульского края, автор книг по истории города Сергей Гусев.

Дипломом лауреата за вклад в развитие культуры и искусства «Признание» и сертификатом был награжден артист оркестра Театрально-концертного центра Андрей Денисов.

Диплома лауреата за творческие достижения учащихся школ Тулы в области литературы «Успех» была удостоена ученица центра образования — гимназии № 30 Ангелина Пономарева.

Остальные участники и их преподаватели и наставники были поощрены наградами — медалями Тульской городской Думы «За заслуги в области культуры и искусства» и благодарностями главы муниципального образования город Тула.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:14
Другие статьи по темам
Событие
литературная премия
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тренер Сторожук покинул тульский «Арсенал»
Тренер Сторожук покинул тульский «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.