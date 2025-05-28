Алексей Эрк вручил ежегодные премии главы Тулы в области литературы и искусства

Проведение конкурса приурочено ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечают в нашей стране 24 мая.

В ходе очередного заседания городской Думы победители ежегодной премии главы Тулы в трех номинациях получили дипломы и сертификаты на денежное вознаграждение.

Всего в конкурсе участвовало 16 номинантов. Диплом лауреата премии главы муниципального образования город Тула в области литературы (проза) и краеведения «Истоки» и сертификат получил журналист, краевед, популяризатор истории Тульского края, автор книг по истории города Сергей Гусев.

Дипломом лауреата за вклад в развитие культуры и искусства «Признание» и сертификатом был награжден артист оркестра Театрально-концертного центра Андрей Денисов.

Диплома лауреата за творческие достижения учащихся школ Тулы в области литературы «Успех» была удостоена ученица центра образования — гимназии № 30 Ангелина Пономарева.

Остальные участники и их преподаватели и наставники были поощрены наградами — медалями Тульской городской Думы «За заслуги в области культуры и искусства» и благодарностями главы муниципального образования город Тула.